Aguas frías

Seis años de preparación para nadar en Malvinas

En los próximos días, el matancero Rubén González cumplirá un objetivo para el cual ha entrenador durante seis años: nadar en las islas Malvinas. El cruce, de aproximadamente 5 kilómetros, lo hará acompañado de la deportista inglesa Jade Terry. En su paso por la capital santacruceña y contando las horas para llegar a destino, el nadador dialogó con LOA.

Entrenado por Marías Inés Mato, Rubén González nadará en las islas Malvinas. (Foto: Eduardo Hurtado)

En 2012, Rubén González incursionó en el nado en aguas frías. Pasaron seis años y, finalmente, dentro de pocos días podrá cumplir su objetivo: nadar en las islas Malvinas.

En su paso por Río Gallegos y con las islas Malvinas como destino final, el deportista oriundo de La Matanza dialogó con La Opinión Austral.

“Siempre tuve ganas de nadar en las islas Malvinas, es un objetivo que tenía desde que empecé a nadar en aguas frías, pero tenía que cumplir otras etapas antes, no podía ir directamente a las Malvinas, para mí había que hacer primero otros nados más pequeños para llegar a este momento. Empecé nadando en el canal de Beagle en Ushuaia, en el glaciar Perito Moreno, en el lago del Desierto, en Europa nadé en el lago Ness y en varios lugares más”, relata.





Amistad en el agua

González no estará solo cuando, sin protección térmica, bracee cerca de 5 kilómetros para unir la isla Soledad con la Gran Malvina, ya que la nadadora inglesa Jade Terry lo acompañará.

“A Jade la conocí vía Facebook. Cuando iba a nadar por Europa, me metí en un grupo de nadadores, comenté que iba a andar por la zona y ella se ofreció a llevarme a nadar a algunos lugares, nos hicimos amigos, nadamos allá varias veces. Cuando se me ocurre hacer lo de las islas Malvinas, pensé por qué no invitarla si ella, nada más o menos al mismo ritmo que yo, le gusta nadar en aguas frías y también tiene ganas de venir, tres condiciones que son necesarias para hacerlo”.

La natación en aguas abiertas es absolutamente diferente a la práctica en pileta y si se trata de aguas frías se añade una dificultad o un disfrute más, según quien opine. La “ventana” es ese espacio que les permite a los deportistas poder concretar su meta teniendo en cuenta las condiciones climáticas y marítimas, y es la que deberán aguardar que se presente para realizar el cruce.

“En Malvinas las condiciones climáticas, por lo que sabemos, siempre son muy cambiantes, lo que molesta en todo es el viento, el viento levanta oleaje, levanta la marea y no permite ni siquiera que un barco salga a navegar, así que estamos muy pendientes de eso para ver cuándo se nos da la ventana que necesitamos para hacer el cruce”, señala.

La delegación partirá mañana para llegar cercar de las 15:00 y respecto al itinerario, detalló que “el primer día que nos trasladamos del aeropuerto hasta donde está el velero, son unas tres horas por tierra hasta que llegamos al velero, se va a hacer muy tarde como para hacer algo. Seguramente a partir del domingo 11 empezaremos a evaluar, si está bueno el domingo lo haremos el domingo, sino tendremos que esperar”.





Una guía experimentada

González es entrenado por María Inés Mato, quien el 21 de marzo de 2008 fue la primera mujer en el mundo en cruzar el estrecho de San Carlos.

“Ella me pidió que viniéramos unos días antes para poder hacer una puesta a punto con el agua fría, estuvimos entrenando en la ría, mañana vamos a tener un entrenamiento más junto con Jade, creo que eso es muy bueno. Venimos de Buenos Aires donde está a pleno verano, mucho calor, a pesar de que estuve entrenando todo el invierno, necesitaba refrescar la memoria de la sensación de aguas frías en el cuerpo”, comentó.

Por lo pronto, no está previsto lo que vendrá después del cruce, lo único en mente para el nadador es lo que sucederá en los próximos días. “Estamos pensando mucho en la semana que viene, en cumplir con este objetivo de Malvinas, es muy importante, después nos reuniremos otra vez con la entrenadora y veremos si hacemos algo más”.

A la espera de la llegada de su compañera y contando las horas para viajar a Malvinas, el nadador avizora la meta cumplida y analiza “me significa un gran logro, sería muy bueno, todavía no pensé que me significa, creo que después que lo haga voy a tener una respuesta mejor. Un gran logro y un objetivo de mi vida cumplido”.

Para finalizar, agregó que “me gustaría agradecer a la Fuerza Aérea por habernos brindado el hospedaje, al municipio de La Matanza donde yo vivo que nos apoyó y después a amigos que son también sponsors que colaboraron con la causa y están siempre pendientes de lo que va pasando en este nado”.