Conservación, educación y participación

Ambiente Sur celebra 11 años de trabajo por el ambiente

Hace 11 años, el 7 de marzo de 2007, nació la Asociación Ambiente Sur producto de la inquietud de ciudadanos que decidieron unirse para trabajar por la conservación de los ambientes locales, con ejes fundamentales en la educación y la participación ciudadana.

Desde entonces, la Asociación se ha afianzado como organización no gubernamental, incidiendo en las políticas de protección del ambiente, implementando proyectos de sensibilización en la comunidad, educando y generando conciencia acerca del ecosistema en que vivimos y del que formamos parte en Río Gallegos y, en esta etapa, ampliando su llegada y asistencia al ámbito regional patagónico y binacional.

A través de la implementación de proyectos, la asociatividad con otras organizaciones de la sociedad civil, el Estado y los vecinos, la capacitación constante y la transparencia en el desarrollo de sus actividades, Ambiente Sur ha sido partícipe en estos años de muchos logros. Se han alcanzado importantes objetivos en materia de conservación, consolidando la protección de las reservas naturales urbanas de la ciudad, ampliando la concientización a todos los sectores de la comunidad, que se han apropiado de ellos y de la biodiversidad que protegen, aumentando su conocimiento de los mismos y participando activamente en todas las propuestas lanzadas desde nuestra ONG.

En el último año, la Asociación dio continuidad al Proyecto “Conservación de Dos Especies Focales de Aves Playeras Migratorias en Patagonia Sur, Argentina: Conectando Comunidades a través de Reservas Naturales Urbanas, Educación Ambiental y Participación Ciudadana”, que desarrolla desde 2014 y que en 2017 cerró la primera fase. Ahora continúa con la implementación de la segunda fase junto a sus socios de la ONG chilena Conservación Marina. De esta forma, en Río Gallegos continuaron las acciones de sensibilización que ya se realizaban y se concretaron obras en las reservas y, en Curaco de Vélez y en Maullín, Chile, se ejecutaron campañas de sensibilización sobre estos ecosistemas y las especies que albergan, trabajo que seguirá ampliándose en 2018.

Paralelamente, la sensibilización hacia la comunidad se ha organizado a través del Programa COM.UNI.D.A.D. (Comprendernos Unidos a la Dinámica Ambiental en la Diversidad), que comprende diversos subprogramas nucleados alrededor del Sistema de Reservas Naturales Urbanas de Río Gallegos (SRNU), el Macá Tobiano y su ambiente; la realización de Festivales del Orgullo y el trabajo en la Red de Reservas Naturales Urbanas de Patagonia (RRNUP). Desde cada uno de ellos se han desarrollado talleres en escuelas, visitas guiadas al Centro de Interpretación “Estuario del río Gallegos” (CIERG); capacitaciones teórico-prácticas con salidas de campo a las reservas; participación en la Feria Provincial del Libro; estreno de una nueva obra de teatro ambiental para niños y organización de dos Festivales del Orgullo, entre sus principales acciones. Es decir, un potente trabajo de sensibilización de la comunidad hacia el ambiente local que logró la participación de más de 9.000 personas en Río Gallegos y que continuará este año, consolidando estas estrategias que han dado visibles resultados.

Ambiente Sur ha asistido además a iniciativas similares llevadas adelante en otras ciudades de la Patagonia argentina y chilena, transmitiendo su experiencia y apoyando con proyectos y asistencia técnica la creación y consolidación de reservas naturales urbanas en ellas. En ese marco, ha dado un fuerte impulso a la formación de la Red de Reservas Naturales Urbanas de Patagonia. En 2017 se concretaron dos encuentros de la Red, el primero en Río Gallegos, con Ambiente Sur como anfitriona, y el segundo, en Punta Arenas. En ambos encuentros se desarrollaron capacitaciones en temáticas de conservación, planificación y fortalecimiento institucional, y se avanzó en la formalización de la Red mediante la aprobación del reglamento interno. Estas instancias de colaboración, asistencia, capacitación e intercambios entre las ciudades patagónicas tendrán plena continuidad durante este año.





Sostenibilidad ambiental e inclusión

Además de estos proyectos implementados desde hace varios años y aún en vigencia, el último año Ambiente Sur incorporó a su trabajo el eje de la inclusión y la plena participación de las personas con discapacidad en las acciones por el ambiente. El Proyecto de Sostenibilidad e Inclusión abarca los aspectos de sostenibilidad energética del CIERG, vinculándolo al trabajo por la inclusión. En el primer caso, el objetivo es realizar mejoras en el Centro respecto del manejo de residuos y de la gestión del agua y la energía. En cuanto al aspecto inclusivo, Ambiente Sur participa junto a la Fundación para la Inclusión de las Personas con Discapacidad Ser Parte y el Grupo Retoño Patagónico en el proyecto “Transición a la Vida Adulta” (TVA), con el objeto de incorporar y capacitar a jóvenes con discapacidad para que puedan convertirse en Promotores Ambientales.

Los objetivos alcanzados y la sinergia lograda con otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, no nos hace perder de vista que aún quedan importantes materias pendientes en cuestiones de conservación del ambiente en nuestra región. Por un lado, no dejaremos de expresar nuestra preocupación por la construcción de las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz, que afectarán al río glaciario más importante de la Patagonia, amenazando al macá tobiano y pudiendo llevarlo a la extinción; en Río Gallegos también nos preocupa la demora en la concreción de la obra para una gestión integral de los residuos sólidos urbanos, que permita sanear el actual vaciadero municipal, por constituir una amenaza para la salud pública y para la conservación.

Finalmente, queremos agradecer a todos los vecinos, instituciones, ONGs y reparticiones del Estado que han confiado en nosotros y nos han acompañado en las iniciativas que hemos propuesto y que seguiremos emprendiendo con convicción y entusiasmo. ¡Muchas gracias a todos y todas!





