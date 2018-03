Caleta Olivia

Piden justicia tras la liberación de uno de los sospechosos de asesinar a Kevin Barrera

Los padres del joven que murió luego de recibir dos balazos en el Barrio Los Pinos, en 2016, reclamaron por la decisión del magistrado. “En nuestra ciudad anda un asesino suelto”.

Foto: Voces y Apuntes

Durante la tarde del 10 de agosto del 2016 falleció Kevin Barrera de 22 años, luego de agonizar varias horas tras recibir dos impactos de bala en un hecho ocurrido en el Barrio Los Pinos. Por el hecho fueron detenidos dos hombres hasta hace quince días atrás, cuando uno de ellos fue liberado.

Adrián Barrera y Leila Lacoma, los padres de Kevin Barrera se presentaron en los estudios de Frecuencia Patagonia 99.3 para comentar sobre la actualidad del caso y manifestar su enojo por la actual situación de la causa. “Por un año y dos meses la Justicia actuó bien, pero pasado ese lapso, el día 13 de febrero nos dan la lamentable noticia de que dejan en libertad a uno de los asesinos”, comentó Adrián, padre de Kevin.

“Nosotros nos acercamos constantemente a la Justicia, y una semana antes que liberen a Francis Valdivia nos dijeron que se esperaba el juicio y que de ninguna manera los iban a dejar libres. El criterio del Fiscal Martín Sedán, determinó que tenía que quedar libre, al otro imputado Leonardo Siares lo elevaron a juicio por homicidio simple”, agregó.

“Con todo el dolor que tenemos encima y confiados de la Justicia recibimos esta terrible noticia de que va a ser juzgado uno sólo de los asesinos y bajo otra carátula. Es lamentable, nosotros siempre nos acercamos, nos atendieron bien, en un primer momento siempre quisimos justicia. A mi hijo lo asesinaron con alevosía, con un arma de fuego. Hoy lamentablemente en nuestra ciudad anda un asesino suelto por el mal accionar de la Justicia”, expresó con dolor.

Leila, la mamá de Kevin comentó: “tuve que armarme de valor, avisarle a mis hijos y a los amigos que se había ido su hermano. No había un día en el que yo no hable con él. Me cuesta todo esto, yo no duermo, siempre espero la llegada de Kevin. No nos dejaron ni siquiera llegar al juicio. Yo pensaba que este asesino no iba a caminar nunca más por la calle. Destruyeron nuestra familia”.

“Esperemos y le seguimos pidiendo a la Justicia que hagan las cosas como tienen que ser y hagan el juicio antes de los dos años y que les den a estas dos personas una pena acorde a lo que han hecho”, comentó Adrián.

Además, el padre del joven explicó que se veían venir los “movimientos extraños”: “nos habían anticipado que iba a ver unos movimientos extraños, y desde la Justicia nos dijeron que no hagamos caso de los rumores, pero ya sabíamos cómo venía la cosa”.

“Después que le dieron la libertad tuvimos una serie de hechos de violencia, nos quisieron robar una moto, nos balearon el vehículo, y recibimos amenazas. Están hecha todas las denuncias en la Seccional Quinta. A pesar del terrible dolor, nosotros confiamos en la Justicia, tuvimos que tratar de continuar como pudimos. Ahora nos tenemos que ir de Caleta para tratar de seguir viviendo, siguen burlándose de nosotros”, concluyó Adrián Barrera. (vocesyapuntes)