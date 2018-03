Relato corto

Bertha

*Por Mario Santillán





En ese tiempo aun veíamos a Bertha no como nuestra hermana, sino como alguien ajeno a la familia. Mis padres ya habían partido de este mundo y con Ignacio discutíamos quién se haría cargo de ella. No sólo quién se haría cargo sino que además si era lo mejor que continuase en el asilo para enfermos mentales o que alguno de los dos la incorporase a la familia.

--Psiquiátricos Denise, psiquiátricos… se apresuraba a corregirme Ignacio. --Suena feo eso de enfermos mentales.

Ignacio llevaba en la sangre lo sentimental de la familia. A mí me dominaba el pragmatismo y Bertha era lo que había sido siempre. De niñas las dos jugábamos a las muñecas, a servirnos en el té, a hablar de nuestros futuros esposos… Yo ignoraba que su niñez quedaría detenida en el tiempo, que esos diez años serían para siempre. Le gustaba cantar, jugar y recuerdo que al cumplir yo los trece años un escalofrío me corrió por la espalda. Mamá fue quien me advirtió: Bertha no será nunca como las demás niñas ni mujeres. Me explicó lo suyo y con los ojos llenos de lágrimas y un dolor en el pecho me fui a llorar al cuarto que compartíamos. No podía ser… ¡no mi hermana…!

Lloré toda la noche, no bajé a cenar, y en la madrugada con lagañas en los ojos sentí a Bertha que me cubría con el cobertor y me cantaba. Al amanecer todo fue distinto, el color del cielo, los árboles alumbraban tonalidades que yo desconocía. A mi lado. Bertha sonrió y me pareció una mueca su sonrisa de siempre.

¿Quién cambió? ¿Yo? Yo crecía y maldecía a todos… La sensación de rozar un limón con mis labios y la mueca agria era algo de todos los días.

Pasaron los años y cuando conocí a Esteban volví a ser la de antes, la que sonreía, la que cantaba… Me enamoré de él a mis 24 años y una noche, cuando habíamos trazado, leído, sopesado nuestras posibilidades de unir nuestras vidas y saber que lo podíamos hacer ¡caí en la cuenta que debía abandonar a Bertha!

Yo me iba y ella quedaba sola en el que había sido nuestro dormitorio. ¡Ella se quedaba sola en ese cuarto! ¡Me sentía desalmada… dejar sola a mi hermana!

Rompí con Esteban… vino Eduardo y se fue para que llegase Armando. Así fueron pasando los años ante el espanto de mi familia y el desconcierto de mis pretendientes.

Bertha seguía en su mundo y el mío se iba poblando de funestos presentimientos.

Al llegar a los treinta, como ahora Bertha, tomé la determinación que finalmente concluyó con esta angustia. Ignacio se había casado y engendró dos hermosos varones; éramos tías, y encaminada mi situación económica, con la solvencia que nos había dejado papá con los dos campos resolví apartar de mi lado la posibilidad de vida en pareja y adoptar a Bertha.

Ignacio se opuso, no es saludable que resignes tu vida, me advirtió, Bertha es ella y tú eres tú. Por un momento el cambio de roles me confundió: él era ahora el pragmático y yo la sentimental.

Tomé la decisión y no me eché para atrás. Fue un alivio, ya que por primera vez me sentí libre, libre para elegir y optar por Bertha, que en realidad era optar por mí.