Hoy tomará estado parlamentario

La Justicia pidió el desafuero de Mazú

Lo hizo el martes a través del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 9, a cargo de Luis Rodríguez, en la causa que investiga el desvío de fondos del Ministerio de Planificación Federal a la mina de la Cuenca Carbonífera. El pedido tomará estado parlamentario hoy y la Legislatura Provincial tendrá un lapso de 180 días para tratarlo.

La Ley de Fueros determina que “cuando, por parte de juez nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se abra una causa penal en la que se impute la comisión de un delito a un legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político, el tribunal competente seguirá adelante con el procedimiento judicial hasta su total conclusión”.

“El llamado a indagatoria no se considera medida restrictiva de la libertad, pero en el caso de que el legislador, funcionario o magistrado no concurriera a prestarla el tribunal deberá solicitar su desafuero, remoción o juicio político”, agrega la norma y aclara que “en el caso de dictarse alguna medida que vulnera la inmunidad de arresto, la misma no se hará efectiva hasta tanto el legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político no sea separado de su cargo. Sin perjuicio de ello el proceso podrá seguir adelante hasta su total conclusión”.

En esos términos, la normativa dispone que “la solicitud de desafuero deberá ser girada de manera inmediata a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara correspondiente, la que deberá emitir dictamen, en un plazo de 60 días. La Cámara deberá tratar la causa, dentro de los 180 días de ingresada, aun cuando no exista dictamen de comisión”.

En el caso del presidente del Bloque del Frente para la Victoria, Matías Mazú, su reciente pedido de desafuero –librado por el juez federal Luis Rodríguez en el marco de la causa que investiga el desvío de fondos- tomará estado parlamentario hoy, durante la primera sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de la provincia. Luego pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que deberá emitir dictamen. De no hacerlo, igualmente la Legislatura deberá tratarlo en el lapso de 180 días y para ser aprobado tendrá que tener los dos tercios de los presentes.