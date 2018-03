Río Turbio

Protección Civil: “Planificamos lo peor esperando lo mejor”

Como parte de la comitiva que envió el Gobierno Provincial a la Cuenca, Diego Farías, titular de esa área, sostuvo que se trata de “un escenario complejo porque hay dos comunidades afectadas” y advirtió que el envío de Gendarmería, “con la posibilidad del despeje de la zona, generará una reacción y un análisis de riesgo”. Confirmó que “vinimos sin saber hasta cuándo”.

La semana pasada, Gendarmería ya había visitado varias localidades de Santa Cruz antes de arribar a su destino final, que era Río Turbio. En el medio, recibieron la orden de replegarse cuando estaban a la altura de Gobernador Gregores. Luego les fue difícil conseguir alojamiento. El repudio de la gente, en las distintas ciudades, se vio ante la negativa de brindar hospedaje. La fuerza terminó en Chubut.

En ese momento, el argumento para que Gendarmería llegara a Río Turbio era para “preverse hechos de alteración al orden público”. Nada de eso sucedió. El conflicto que intentan anticipar con esa fuerza nacional, no es tal.

El martes por la madrugada, la intentona se reiteró y los gendarmes emprendieron la vuelta por donde habían llegado, al ver que en el pórtico de ingreso a la empresa YCRT había más de 300 trabajadores y vecinos.

Otra vez, el orden que intenta establecer, no es tal. Por el contrario, la llegada de Gendarmería no hizo más que unificar la resistencia social ante una acción desmedida como enviar un escuadrón antidisturbios donde no ha habido conflicto.

En ese marco, a comienzos de esta semana viajó a la Cuenca una comitiva enviada por el Gobierno Provincial “para trabajar y apoyar a la localidad en cuanto a la seguridad y prevención”.





Análisis de riesgo

El titular del área de Protección Civil de la provincia, Diego Farías, detalló a LU12 Radio Río Gallegos que se trata de “un escenario complejo porque hay dos comunidades afectadas, porque sabemos lo que representa la mina para esta zona”.

Explicó que “las medidas que se adopten a nivel nacional de mandar la Gendarmería con la posibilidad del despeje de la zona, sabemos que va a generar una reacción y eso es lo que nos da el análisis de riesgo. El riesgo es lo que está entre la amenaza y la vulnerabilidad. Y hoy tenemos una sociedad que se siente vulnerable ante las decisiones que toma la gerencia de una empresa o un Gobierno Nacional y ven como una amenaza la presencia de una fuerza de seguridad”, argumentó.

Puntualizó que “en base a ese escenario, podemos tener un riesgo que podamos tener eventos con múltiples víctimas, que también nos va a exceder. Pero no la respuesta ante ello”, aclaró y agregó que “nos mantenemos siempre con la esperanza de que todo esto termine en un gran ejercicio y no pase a mayores”.

En ese sentido, Farías contó que “hace dos noches, cuando se aproximaba la gente de Gendarmería, vimos y presenciamos a dos pueblos en la ruta en apoyo a los mineros. Por lo que no es un escenario (como un accidente) en los que uno está acostumbrado a trabajar. Geográficamente también es particular, porque tenemos una sola ruta al 100 por cien para entrar y salir de la localidad”, explicó.

Por eso, comentó que junto a las ocho personas que viajaron desde el área de Protección Civil “estamos trabajando en el antes de una emergencia, que hacer el análisis de riesgo tratando de hacer acciones para disminuir ese riesgo y el manejo de la crisis. Eso tiene que ver con el armado de los planes, con la coordinación de todas las instituciones de respuestas y si hay que sumar algún tipo de recurso también”.

También afirmó que ante la situación que vive la Cuenca, “vinimos sin saber hasta cuándo. Eso lo irán marcando los acontecimientos”, agregó.





“Ya no va a esconder información”

Ante la consulta acerca de si la presencia de Protección Civil genera “pánico” en la comunidad, Farías fue tajante: “todo lo contrario. Tenemos que hacer un trabajo en equipo entre nosotros y los medios de comunicación para informar. Ya no vas a esconder información en una emergencia”, enfatizó.

“La gente –continuó- cuando más informada está, más tranquila va a estar. De esa manera, se ayuda a bajar la ansiedad que generan los comentarios que no tienen ningún fundamento”.