Chocó contra un árbol

Se subió a un boulevard por esquivar auto que quiso doblar en U

Así quedó el Corsa tras esquivar el 206 y chocar un árbol.

* Corresponsalía Caleta Olivia





Por esquivar un auto que intentó girar en U, se subió al boulevard y se estrelló contra un pequeño árbol. Se trata de un extraño accidente que, afortunadamente, no tuvo heridos.

Dos vehículos colisionaron en la Avenida Costanera, dirección sur, e intersección con calle 9 de Julio cuando transitaban por la misma mano y uno de ellos cruzó al otro al intentar girar en U. Sucedió ayer, aproximadamente a las 11 horas.

David, de Comodoro Rivadavia, circulaba con su vehículo Peugeot 206 por su derecha en una calle de dos carriles y, sin pensarlo bien, intentó doblar en U para estacionarse en la mano contraria, cruzando al conductor de un Chevrolet Corsa. Por la mano izquierda de la Avenida Costanera transitaba José R. de Caleta Olivia, quien iba a trabajar al gremio de los marineros cuando, por esquivar al primero, se subió al boulevard que divide las vías y terminó incrustado contra un árbol.

El choque fue el debut en accidentes viales para ambos conductores. David se asustó mucho y no lo podía creer. Una vez fuera de su auto, se tomó la cara con ambas manos, al borde de las lágrimas, y explicó que no es de la ciudad. Una excusa poco válida porque las normas viales son nacionales, e incluso internacionales.

José, por el contrario, estaba nervioso y no dejó que corran el otro vehículo hasta que Tránsito llegara a tomar el control de la situación. “Yo venía por mi mano, normal, y este muchacho que no es de acá se me cruzó. Menos mal que nadie caminaba por el cantero”, dijo y planteó que venía circulando a 30 km/h, una velocidad que no se condice con el estado de su vehículo que terminó con la trompa deshecha.