Los Antiguos

Fútbol y algo más en la Copa Integración

En la localidad de Los Antiguos, referentes de las localidades de Puerto Ibáñez, Chile Chico, Perito Moreno y los anfitriones se reunieron para terminar de organizar lo que será una nueva edición de la Copa Integración, a desarrollarse los días 17 y 18 de marzo. Por mucho tiempo, la excusa fue un cuadrangular de fútbol, pero atentos a los resultados, decidieron ampliarla y sumarle eventos culturales y turísticos.

Autoridades de las 4 localidades en reunión organizativa.

Este 17 y 18 de marzo se desarrollará una nueva edición de La Copa Integración en la localidad de Los Antiguos, con la participación de representantes de las localidades: Puerto Ibáñez, Chile Chico, Perito Moreno y Los Antiguos. Motivo de la proximidad comenzaron las reuniones con la presencia del secretario general de Gabinete Javier Beroiza, el secretario de Recreación y Deportes Ezequiel Lenardón, la secretaria de Cultura Norma Reyes, el director de Extranjería Eduardo Saldivia y el director de Turismo Mauro Croce; por parte de Puerto Ibáñez estuvieron el coordinador de Deportes Felipe Carrasco, el director de Desarrollo Comunitario Marcelo Jélvez y el coordinador de Turismo Ignacio Carrasco; por su parte de Perito Moreno la subdirectora de Deportes Fabiana Haro.

Javier Beroiza les dio la bienvenida: “En realidad esta fue una idea del intendente Guillermo Mercado que se quiso adelantar, porque para nosotros es muy importante este encuentro y también para ustedes que han sido muy buenos anfitriones cuando fuimos para allá”.





Programa

Ezequiel Lenardón expresó: “Quiero agradecer a la gente que se acercó desde Perito Moreno, Puerto Ibáñez para organizar y programar lo que va a ser este año. Ya del año pasado le dimos un giro 180°, ya que la Copa hace años que era deportiva solamente, y no era la esencia hace 20 años atrás, que era cultural, turístico y deportivo. La gente va a tener la oportunidad de ver fútbol por la tarde y por la noche peña”.

Eso con respecto a la jornada de viernes, para el sábado el programa abre con la recepción de autoridades; el intendente les dará la bienvenida a las distintas localidades.

Para las 14:30 está previsto el acto en la cancha con los 4 equipos comprometidos. A las 15:00 comienza el partido, con el primer encuentro entre Puerto Ibáñez y el representante de la localidad de Perito Moreno. A las 17:00 juegan Los Antiguos con Chile Chico.

A las 21:00 comenzará la peña con entrada libre y gratuita en la que participarán artistas de estas localidades en el salón de Río Alara.

El domingo a las 11:00 se juega el partido por el 3° y 4° puesto y a partir de las 13:00 la final, posteriormente se hará la entrega de premios.





Puerto Ibáñez

El coordinador de Deportes de Puerto Ibáñez, Felipe Carrasco, comentó: “Esta reunión fue más que nada para coordinar el nuevo formato de la Copa Integración que venimos renovando desde el año pasado en Puerto Ibáñez, que fue muy bonito porque integramos la parte cultural, turística y en realidad agradecidos con el recibimiento que tuvimos y poder coordinar esto, fue genial. El equipo de Puerto Ibáñez se ha preparado bastante bien y esperamos buenos resultados. Como es un encuentro de integración la idea es compartir el tema cultural sobre todo, el turismo. La idea es compartir experiencias y pasarla bien”.





Coordinador de Turismo

Ignacio Carrasco sostuvo: “Tuve la oportunidad de participar y ser anfitrión junto a Puerto Ibáñez el año pasado, creo que se generó una linda experiencia de integrar rutas, de integrar experiencias de turismo entre las 4 localidades. Los municipios son los que están separados, pero el turista no discrimina si es Chile Chico, Perito, Puerto Ibáñez, Cerro Castillo, Puerto Tranquilo, no distingue; entonces que importancia hay que las cuatro localidades se coordinen para recibir este turismo, porque el desarrollo turístico no viene sólo desde el privado, sino que también desde el público que se junta, y se sabe que tenemos que mejorar el tema de los caminos, el tema de las Aduanas. Tenemos que vender las rutas desde Chile hacia Argentina y viceversa; es la expectativa que uno busca de estos encuentros: que año a año se vaya fortaleciendo el lazo y que dentro de lo posible se pueda generar un desarrollo de todo el Lago (Buenos Aires y General Carrera). Es un poco también la experiencia del espectador del fútbol, que va a ver un espectáculo deportivo, pero si ya está ahí va a ver uno cultural y si puedo comer en un buen restaurante, si puedo ir a una plaza o un paso lo voy a hacer. Entonces es lo que se repite: la esencia del encuentro integración”.





Director de Desarrollo Comunitario