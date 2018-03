Ola de críticas por el envío de gendarmes a Río Turbio

Martín Chávez: “No es pertinente, ni acertado enviar a fuerzas federales a la Cuenca”

Desde la cuenca carbonífera, el secretario de Estado de Gobierno señaló al ejecutivo nacional y al senador Eduardo Costa por la medida

“Acá hay un reclamo justo para mantener el trabajo y poner en valor el Yacimiento “, enfatizó Chávez y afirmó en diálogo con LU14: “Estamos trabajando en esta situación triste que les toca vivir a estos dos pueblos trabajadores, una etapa crítica”.

Según informó el funcionario provincial: “El equipo está conformado por la Agencia de Seguridad Vial, Protección Civil, áreas de Desarrollos Social y Salud.”

Asimismo, amplió, que en el día de ayer se concretaron entrevistas con autoridades de ambos Concejos Deliberantes, y durante la jornada de hoy se acordó una reunión con la intersindical así como también un en boca de Mina 5.

“Ahora estamos en el centro de operaciones de emergencia en el hospital por cualquier contingencia que pueda darse en la Cuenca. El Gobierno central ha elegido el peor camino que es el de enviar a fuerzas federales para enfrentar el conflicto con los trabajadores”, lamentó Chávez.

“Las manifestaciones han sido absolutamente pacíficas, no hay cortes de rutas ni faltante de ningún tipo de suministros para la provincia. Los hospitales y escuelas funcionan con normalidad, por lo que no es pertinente, ni acertado enviar a fuerzas federales para reprimir la protesta social” agregó.

“Lo que hay acá es un reclamo justo para mantener el trabajo y poner en valor el Yacimiento. YCRT dinamiza la economía de ambas localidades, además estamos hablando de soberanía energética, de la Patria”, destacó el secretario de estado.

En este sentido, agregó que se van a seguir reuniendo con los representantes de diferentes estamentos, incluso con el Poder Judicial, para ponerse en tema en caso de que se produzca algún hecho indeseado

Respecto de los mineros que ingresaron a Mina 5, contó que: “Hasta anoche un grupo de psicólogos estaban intentando que se retrotraiga esta decisión porque estar en interior de mina es algo muy duro para los mineros y lo último que deseamos es que un trabajador o una trabajadora para conservar su puesta de trabajo deba exponerse a este peligro.”

“No podemos olvidarnos que en los 90 los trabajadores ingresaron al socavón y es muy difícil mantener el reclamo desde el interior de mina así que esperamos que se revierta esta medida para el bien de nuestros mineros”, enfatizó el Secretario.

Sobre las fuerzas federales que se enviaron a la Cuenca y las versiones sobre el envío de más agentes a la provincia, Chávez manifestó: “Estamos tratando de tener conocimiento de cómo será el movimiento de la Gendarmería en la provincia. Es cierto que hasta ayer un escuadrón se encontraba en Río Gallegos a la espera de nuevas órdenes.”

“Nosotros lo que esperamos es que el Gobierno Central retrotraiga los despidos. Queremos que vuelvan a trabajar aquellos que no se han sumado a los retiros voluntarios, tal como lo determinó la Justicia con el fallo que se difundió en el día de ayer y que obliga a la empresa a reincorporar a un trabajador despedido. Es una medida muy alentadora” expresó.

“La Resolución de los despidos de enero es un mamarracho, no propia de un acto jurídico administrativo, sino con un tenor político. Como decimos siempre, hacemos un llamado al Senador Costa, a la Diputada Reyes que pasearon por la Cuenca y la provincia pidiendo el voto y así le pagan a los vecinos y vecinas, tanto a los que no los han apoyado, como a los que sí”, opinó el funcionario provincial.

Para Chávez no llaman la atención las declaraciones del senador Costa en medios porteños: “Lo que dice está armado pero no se condice con la realidad. Hacen una cosa y dicen otra. Lo que afirman en los medios no es lo que hacen cuando llevan adelante medidas de este tipo. Afirman que darán empleo y luego envían 500 telegramas de despido.”

“Un partido está conformado por un grupo de personas, no es una sola persona. Quienes vinieron a la mina y prometieron que no iban a despedir trabajadores deberían hoy venir a dar explicaciones de por qué pasa esto” agregó.

Respecto del pedido de sesión conjunto entre los Concejos deliberantes de Río Turbio y 28 de Noviembre, Chávez concluyó: “Los concejales son los representantes del pueblo de ambas localidades y están intentando materializar una sesión en la mina entre ambos Concejos.”