Insólito

Contrataron un servicio fúnebre y ellos mismos terminaron metiendo el cuerpo en el ataúd

El insólito hecho ocurrió en El Calafate. Familiares de una vecina de la villa turística, que falleció hace pocos días, denuncian que la única casa velatoria de la localidad cuenta con un solo empleado para mover los cadáveres y trasladarlos hasta el cementerio.

“La cochería cuenta con un único empleado, que se encarga de manejar el vehículo que deja mucho que desear, manipular el cuerpo y el ataúd con el cuerpo”, dice el comunicado realizado por los vecinos de El Calafate.

“Una única persona no puede mover un cuerpo. La familia del difunto no debería nunca intervenir en la tarea que esta casa velatoria COBRA. Debimos ayudar a depositar el cuerpo en el ataúd y posteriormente debimos intervenir para que el descargo del ataúd desde el vehículo hasta la sala, no quedara en manos de dos jóvenes que salían del local ´Ven a Mi´, a los cuales este UNICO empleado de la funeraria pidió ayuda”, explican los vecinos.

El pasado 22 de febrero se produjo el fallecimiento de la vecina Juliana Delfina Magallón, a los 88 años de edad. El deceso ocurrió en el domicilio particular debido a un cáncer que la afectaba desde hace tiempo.

Una semana después tres de sus nietos, en nombre de la familia, quisieron expresar públicamente agradecimientos hacia diferentes profesionales y otras personas que colaboraron en ese difícil trance, al tiempo que reclamaron por lo que consideraron un pésimo servicio de parte de la Cochería Ilhero, la única casa de velatorios existente en El Calafate.

Además solicitaron que exista un protocolo de traslado de personas fallecidas en su domicilio, debido a la traumática experiencia que les tocó atravesar. A continuación reproducimos la carta que hicieron llegar a este portal, y que también leyeron en FM Dimensión.

Agradecimientos:

A los doctores Elías Perez y Laura Marata, excelentes profesionales pero sobre todo EXCELENTES SERES HUMANOS, al servicio de internación del Hospital SAMIC. A Deborah y a Soledad, las cuidadoras domiciliarias. A Aníbal Alvarado, el kinesiólogo. A los efectivos y sub comisario López de la comisaria primera (de abajo). A JOSE BALDEVENITO

Falta de un protocolo:

Tras fallecer nuestra abuela, lo primero que hicimos fue informar a nuestra madre que está en Bs. As. acompañando a mi papá y a nuestro hermano en La Plata.

Luego acudimos a la cochería Ilhero paa saber los pasos a seguir, donde nos dijeron que debíamos tramitar el certificado de defunción por parte del Hospital.

Nos dirigimos allí, y nos negaron que fuera su responsabilidad hacerlo, entonces nos mandaron a la policía que, según ellos, debían acudir con el médico policial para realizar dicha certificación.

Nos dirigimos a la comisaria Seccional Primera y los efectivos nos acompañaron de inmediato hasta el domicilio para comprobar que no había una muerte dudosa ni violenta. Muy amablemente nos explicaron que ellos intervienen en esos casos solamente.

La abuela estaba con internación domiciliaria y falleció por un cáncer, por lo tanto era paciente del hospital. Los efectivos llamaron a la ambulancia. El médico que llego, Dr. Gerson Perez Gonzalez, constató que no había signos vitales pero se negó a hacer el certificado de defunción, y manifestó que debía hacerlo el dr. de cabecera, que según PAMI es el Dr. Bravo, el cual se encontraba de vacaciones y nunca la trató en este último período crítico (3 semanas).

La dra Maratta, que la había atendido, fue quien hizo el certificado y a quien tuvimos que llamar nosotros para poder realizar el trámite.

En esta instancia nos hacemos la siguiente pregunta: el personal de guardia ¿sabe cuál es el protocolo a seguir frente a la muerte de un paciente terminal con internación domiciliaria? Si lo saben ¿por qué no nos informaron? ¿Quién debe hacerse cargo del traslado de un cuerpo como en nuestro caso? Sabemos que la localidad cuenta con una morguera pero que está al servicio de Judiciales. Si la ambulancia no puede transportar óbitos y la cochería no está equipada correctamente, ¿quién se hace cargo? ¿Por qué no están hechos los controles para que la localidad tenga los medios? ¿Quién debe controlar?

El mal servicio de la Cocheria Ilhero

La Cocheria Ilhero es la única en la localidad y, creemos, está habilitada. A nosotros nos prestó un servicio PESIMO, llevado adelante (en principio) por un señor de edad, que no está capacitado para la tarea. Era una sola persona y tuvimos que ayudarlo nosotros (la familia) a mover el cuerpo y depositarlo en el cajón (de mala manera).

Aclaro que nosotros no tenemos ningún tipo de experiencia en esto. Nos depositamos en las manos de quienes en la localidad son idóneos para la tarea, pero nos encontramos con muchísimas falencias. La cochería cuenta con un único empleado, que se encarga de manejar el vehículo que deja mucho que desear, manipular el cuerpo y el ataúd con el cuerpo.

Una única persona no puede mover un cuerpo. La familia del difunto no debería nunca intervenir en la tarea que esta casa velatoria COBRA. Debimos ayudar a depositar el cuerpo en el ataúd y posteriormente debimos intervenir para que el descargo del ataúd desde el vehículo hasta la sala, no quedara en manos de dos jóvenes que salían del local “Ven a Mi” a los cuales este UNICO empleado de la funeraria pidió ayuda.

Frente a lo estresante de esta situación con la cochería, yo particularmente estalle. Mi hermana se percato de que en la puerta da la funeraria había otro número de celular, y llamo (a las 5:30 de la madrugada) y gracias a Dios… o a la abuela, nos atendió JOSE BALDEVENITO. Quien desde el primer momento supo qué hacer, y a quien estamos INMENSAMENTE AGRADECIDOS.

Fue él quien hizo todo lo que estaba al alcance de sus manos para poder acondicionarla, pese a que no contara con los medios necesarios para ello. Como una camilla para correcta preparación, contar con ataúdes de diversa medida, de calidad (se salió una manija) y que sea apto para bóveda. Ya que lo que nos ofrecieron como de “bóveda”, era un único ataúd de mala calidad, para ir a tierra y chico… muy chico.

Esto llevo a que se tuviera que pedir un cajón a R. Gallegos y se dilatara el velorio. La abuela falleció en la madrugada y recién pudimos velarla a las 21 hs del mismo día. Tuvimos que hacerlo a cajón cerrado debido a que el cuerpo no estaba en condiciones para hacerlo a cajón abierto ya que la cochería no cuenta con las instalaciones que garanticen la conservación adecuada del cuerpo hasta el momento del velorio. Las condiciones climáticas del día y el mal manejo de las primeras horas no ayudaron.

No nos da bronca el señor Oscar, hasta sentimos lástima. El no está capacitado para la tarea, al menos no para ESA tarea. Quizás deberían de tenerlo de guardia y que el avise o envíe a las personas que presten un servicio de cochería SERIO. La sra María Inés Ilhero, entendemos que es la persona dueña y responsable de la cochería. ¿Es ella la persona que lo contrato? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Al señor Oscar lo van echar y se contrata a otro (SOLO UNO) para hacerse cargo de TODO otra vez?

Hicimos una nota a COTECAL debido a lo sucedido, ya que el servicio de sepelio está cubierto por la cooperativa cuando el socio esta al día. Pero, en opinión personal, nos parece una estafa total que se le cobre un servicio como este.

¿Debemos iniciar acciones legales para que algo cambie? El último tiempo que pasamos con la abuela fue lo suficientemente estresante física y psicológicamente, para además llevar adelante un proceso legal. Solo queremos que la comunidad sepa lo que a nosotros nos paso, que las autoridades tomen cartas en el asunto ya que el día de mañana le puede suceder lo mismo a cualquier vecino de El Calafate. Este es el servicio que nos presto la UNICA cochería que hay. Merecemos un servicio DIGNO. El cuerpo de la abuela nunca fue a la morgue del hospital, el cual debería habérsela llevado y entregado en condiciones a la cochería para el posterior velorio.

La abuela ya descansa en paz y es tiempo también de que nosotros podamos descansar. Hacer nuestro duelo y empezar a recordarla como era: alegre y espontanea. (ahoracalafate)