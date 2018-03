Por una serie de cortes de luz en el Hospital Rossi, de La Plata, un equipo de médicos tuvo que realizar una cirugía con la luz de las linternas de sus teléfonos celulares. El paciente, un hombre de 75 años que había ingresado con un importante cuadro de Epoc (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) murió un día después de la intervención.

Según explicaron desde el Ministerio de Salud de la Provincia, la persona perdió la vida "por un delicado estado de salud, ya que estuvo internado un mes en terapia intensiva. Nada tuvo que ver el corte de luz que sufrió el quirófano". Además, detallaron que 48 horas antes de la cirugía, el paciente comenzó con dolor abdominal y por eso se decidió intervenirlo quirúrgicamente y se le practicó una exploración de abdomen.

Respecto de los inconvenientes con la electricidad, los médico denunciaron que la atención se resintió y que se vieron obligados a reprogramar las cirugías. A través de un comunicado, dijeron que desde la semana pasada se intensificaron los cortes de luz, sin ningún aviso previo. "El sábado pasado hubo que finalizar una cirugía en el quirófano alumbrando con las linternas de los celulares porque el grupo electrógeno no arrancó", indicó la denuncia. El comunicado señaló que habían soportado "ocho cortes de luz durante la misma operación".

Los médicos denunciaron que por los cortes de luz se vieron obligados a reprogramar las cirugías. Durante la intervención en cuestión tuvieron que soportar ocho interrupciones de energía.

"Por problemas con la electricidad no arrancaron cinco máquinas de Nefrología y hubo que derivar pacientes renales crónicos y agudos porque no se los pudo dializar. Pero todas las áreas sufren las consecuencias por los cortes, en Gastroenterología se cortó la luz en medio de una endoscopía y en Laboratorio se suspendieron los turnos porque las máquinas son sensibles a los cambios de tensión y no funcionan", aseguró Manuel de Battista, cirujano de ese centro sanitario y representante de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud bonaerense (CICOP).

La empresa Edelap informó, por su parte que de acuerdo con los registros del Centro Operativo de la empresa, en la zona del Hospital Rossi no hubo interrupciones del servicio ni ayer, ni en los últimos 20 días. El Ministerio dijo que se están realizando tareas de evaluación y reparación de las que participan personal de mantenimiento del hospital la empresa encargada de la instalación del nuevo tablero eléctrico y Edelap.

Carlos Feller, director del Hospital Rossi, afirmó ayer al diario El Día que "según explicaron ingenieros y gente vinculada a Edelap, la situación que se ha planteado fue la falta de comunicación entre el grupo electrógeno que funciona normalmente y el nuevo tablero eléctrico, eso ya se resolvió el sábado".