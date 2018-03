1ª fecha del campeonato

Cross country en Los Antiguos

Con distintas categorías, en los alrededores de la localidad de Los Antiguos se disputó la primera fecha del campeonato de cross country competitivo y participativo. La actividad fue organizada por la Escuela Municipal de Atletismo.

El clima acompañó a los intrépidos deportistas.

El domingo se realizó la Primera Fecha del campeonato de cross country en la localidad de Los Antiguos con participación de representantes de Guadal, Chile Chico, Caleta Olivia, Perito Moreno, Las Heras, Río Senguer, Río Gallegos y Los Antiguos.

La práctica del cross country es una modalidad de trote que se corre a campo traviesa a través de senderos, obstáculos, es como correr en un cerro. En la práctica, los competidores se encuentran con subidas, bajadas, diferentes obstáculos naturales. Esto nació en Europa y de ahí se volvió Olímpico.

El objetivo principal es fomentar el atletismo y el running en Los Antiguos.

La idea de esto es dejar el asfalto de lado y hacerlo en las condiciones naturales con las que cuenta la zona. Se armaron circuitos de distinta complejidad que pueden llegar desde los 2 a los 4 km y resulta más que entretenido con un túnel con agua. Los organizadores colocaron cubiertas, bien marcado para que los asistentes lo disfruten.

Las categorías infantiles también tuvieron la oportunidad de participar, pues el objetivo principal es sumar muchos chicos al Running.

Se armaron categorías para todas las edades y son 3 fechas: el 4, 11 y 25 de marzo, y después habrá una segunda vuelta en el invierno.

Para la gente que camina se dispuso una categoría que se llama caminata aeróbica, que no es competitiva.





Categorías

Pre-Infantiles (hasta 8 años) con carreritas de velocidad corta, infantiles (9, 10 y 11 años), sub 14 (12, 13 y 14 años), sub 17 (15, 16 y 17 años) una distancia de 1,5 km, estas categorías entran en los Juegos Evita, además de la categoría mayor (de 18 años hasta 30 años), categoría Master A, B y C (de 30 en adelante) con una distancia de 5 km y la categoría caminata Aeróbica que fue para todos de 1,5 km.

La organización estuvo a cargo de la Escuela Municipal de Atletismo. Ellos agradecieron al intendente Guillermo Mercado, al secretario de Recreación y Deportes Ezequiel Lenardon, a los secretarios y a toda la gente en general”.





RESULTADOS