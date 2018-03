Handball

Los “Maxi” de Boxing a Gualeguaychú

Hay equipo.

Más de 2.700 kilómetros recorrerá el plantel de Maxi Handball del Atlético Boxing Club para ser parte del Encuentro Internacional en Gualeguaychú, Entre Ríos, los días 16, 17 y 18 de marzo.

El plantel se encuentra entrenando y ultimando detalles de cara a esta importante participación, donde se prevé la presencia de instituciones de Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y Argentina. El Encuentro Internacional de Maxi Handball está destinado a jugadores mayores de 40 años.

Jorge Wiehoff, entrenador y jugador del equipo albiverde, habló de cómo se encuentra el plantel a pocos días del viaje y de este importante evento deportivo. “Estamos puliendo detalles en estos últimos entrenamientos. Estamos a pocos días de viajar para representar al club en la provincia de Entre Ríos”, contó el experimentado jugador y referente del handball local.

Acerca de cómo surgió la posibilidad de ser parte del Encuentro Internacional, Wiehoff señaló “en nuestra participación en Mendoza accedimos al calendario anual, donde podemos decir que es un calendario sudamericano ya que hay fechas en Paraguay, en Chile, como también en Córdoba, Buenos Aires y Brasil”. El profesor aclaró que lamentablemente no podrán estar en todas las fechas, pero que trabajarán para decir presente en la mayoría de los eventos. “Por el momento unos trece jugadores nos preparamos para estar en Gualeguaychú y hay otro grupo que se prepara para viajar a Paraguay a fines de abril. La idea es estar presente, siempre que se pueda económicamente, en la mayoría de los encuentros”. Jorge Wiehoff destacó que lo importante de este encuentro es disfrutar de hacer deporte. “Ojalá nos vaya bien y podamos disfrutar. Esto es una modalidad encuentro, por lo que no hay tablero, pero sí se confecciona una planilla”. “El equipo está bien, principalmente nos vamos a recrear, más allá de que cuando uno entra a la cancha lo competitivo no se puede dejar. Somos gente que hemos jugado mucho tiempo al handball, nos hemos unido y se armó un lindo grupo”, remarcó el entrenador y jugador de Boxing.

El plantel de Boxing recorrerá más de 2.700 kilómetros, algunos jugadores viajarán a Entre Ríos este fin de semana y otra parte lo hará el jueves 15 vía aérea hasta Buenos Aires. “En kilómetros nadie nos puede ganar. Seremos el equipo más lejano en participar de este encuentro”.

Para finalizar, Jorge Wiehoff agradeció al Boxing Club y a las familias. “Principalmente agradecerle al club que nos permite representarlo en Gualeguaychú y también a las familias que nos brindan todo su apoyo”. (Fuente: Prensa de Boxing)