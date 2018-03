Salud

Hospital Regional: Alentadores avances en cirugías de rodilla

El Hospital Regional Río Gallegos continúa afianzando distintos servicios y ofreciendo nuevos procedimientos. En este caso, cirugías artroscópicas mínimamente invasivas.

Los procedimientos son pocos agresivos y permiten una recuperación muy rápida del paciente. 1 de 2 de 2

La técnica consiste en la visualización mediante una cámara diminuta del interior de una articulación, sin necesidad de realizar una incisión de gran tamaño para, de esta manera, realizar pequeñas cirugías o extirpaciones. Al ser mínimamente invasiva, el paciente tiene menos molestias y la recuperación es más rápida.

El Dr. Marcó, especialista en artroscopía, explicó que personal del hospital se contactó con él para establecer una cantidad de intervenciones -que no se estaban haciendo en el hospital- y, a partir de ese esfuerzo, se propone una sistematización de una cantidad de procedimientos particularmente artroscópicos que permiten resolver una gran cantidad de problemas que, hoy por hoy, tienen la población de Río Gallegos y la santacruceña en general.





Poco invasiva

La cirugía artroscópica responde a las variables modernas de las cirugías mínimamente invasivas, que se están perfeccionando cada vez más. Los procedimientos que se hacen por artroscopía son cada vez más complejos y de mayor alcance, esto se está haciendo en la provincia de forma privada y el objetivo es poder implementarlo a través del hospital.

“Esta semana vamos por el 5° procedimiento, yo viajo una vez por mes y se hacen entre 5 y 6 procedimientos artroscópicos, los cuales dependen de la complejidad”, expresó el especialista y agregó que se realizaron 4 artroscopías simples de rodilla, que son procedimientos relativamente ambulatorios, cortos, de rápida recuperación y una artroscopía de cadera combinada con una osteotomía de fémur, que es un poco más complicada, pero se pudo realizar dentro de esa misma tanda de procedimientos.

En cuanto a cómo puede acceder a la misma un paciente que necesite esta cirugía, el Dr. Marcó señaló que pueden consultar simplemente acercándose al hospital y sacando un turno. “La característica de estos procesos mínimamente invasivos, como los que se hacen por cirugía laparoscópica prácticamente en la medicina general, es que al ser procedimientos pocos agresivos permiten una recuperación muy rápida y evitar inclusive la internación, o son internaciones muy cortas”.

Por su parte, el profesional agregó que en el ámbito hospitalario las internaciones, al margen de lo costoso que puede llegar ser para el punto de vista institucional, significan para el enfermo cierto grado de riesgo, “cuando uno está con la defensas bajas, no puede estar en un lugar con muchos enfermos, lo mejor es estar en casa, no siempre se puede, al enfermo que tiene que estar en terapia no le queda otra, pero las internaciones de piso las podemos manejar de esta forma, la cirugía mínimamente invasiva, dentro de la que se encuentra la artroscópica, permite una rápida restitución a casa”.

Por último, manifestó que en lo personal, como cirujano se maneja con los estándares internacionales, “uno siempre en la medicina tiene que apuntar a lo más alto posible, no nos podemos quedar porque es una ciencia que está en constante evolución y hay que estar haciendo adaptaciones y aprendizajes e incorporando nuevas técnicas y nuevas soluciones de forma permanente”.