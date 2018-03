G. I. A. – GRUPOS INSTITUCIONALES DE ALCOHOLISMO

15 de febrero de 1984. Gral. Roca, Río Negro. Argentina. Hospital General Dr. López Lima. Alcoholismo, principal diagnóstico de egreso. Sala de Clínica Médica, Sector Hombres. 4 personas allí internadas se disponen a iniciar, junto al médico psiquiatra Dr. Jorge Pellegrini, una experiencia sanitaria con que hacer frente a esa grave enfermedad médico-social.

Lejos pero presentes, Enrique Pichón Riviére, Florencio Scardó, Ramón Carrillo y tantos maestros más de la salud pública argentina alimentan con su ciencia la ciencia que nace en ese preciso momento como un recurso terapéutico innovador y revolucionario: los G.I.A.

En ese instante y, como multiplicándose constantemente a través del tiempo hasta la actualidad, se despliega la palabra que llena lentamente el silencio; cada gesto expresa el sufrimiento y el dolor ocultos en la botella durante años:

“… mi vida era un desastre, si, era un desastre porque llevaba 20 días ingiriendo alcohol… como …no coordinaba los movimientos, no caminaba, no tenía deseos de nada más que beber, nada más. Por otro lado, la familia… ya no había familia, eso ya pasaba desde hace un tiempo atrás, era rechazado también socialmente por el estado en que me encontraba”. C.J.C.

“… mi vida cotidiana era un calvario, vivía tirado, de una manera espantosa, porque no puedo decir que vivía como tiene que vivir un ser humano, no tenía visión de futuro, no tenía ningún proyecto, tenía la mente como quien dice nula, ciega, cerrada y sin proyectos de nada; estaba solo totalmente, abandonado, aislado, mi familia acá y yo, borracho allá, aparte”. J.C.T.

Detrás de cada hombre o mujer esperanzados en el proceso de recuperar la salud, se suman luego al mismo espacio, familiares y amigos:

“… a medida que iba recuperando mi salud, que iba cambiando mi modo de vida, cambiando el rol, la actitud de mi familia empezó a cambiar también. Empezaron a llegarse más a mí, empezaron a acercarse, a tratar más conmigo, a preguntarme cómo me sentía, que eso antes nuca lo hacían… y… empezaron a ayudarme, a volcar confianza en mí, claro, y eso me hacía sentir bien y me hacía sentir con ganas de seguir luchando, de seguir proyectándome en mi vida”. J.C.T.

“… los amigos que compartieron la recuperación conmigo tuvieron buenas actitudes en sentido de ayudarme, de ver que yo ponía mis fuerzas, mis ganas de seguir luchando por mi salud y ellos apoyándome constantemente estando al lado mío”. J.C.T.

Del mismo modo el equipo terapéutico se amplía incorporando a otros trabajadores de la salud, marcando así la integralidad de este modelo. Así lo expresa un agente sanitario de un C.I.C. de Río Gallegos que se capacitó en G.I.A:

“… lo que puedo decir en breves palabras es que es un Grupo en el cual yo me siento muy bien cada día, y creo también identificada con las historias que he escuchado de los pacientes y familiares. Crecí mucho; trabajar en GIA me ha abierto la cabeza; antes yo era una persona muy cerrada, aunque mi trabajo es ayudar a las personas que lo necesitan, pero no escuchaba lo que realmente necesitaban; ahora tengo el oído más agudo y escucho más a todos; sé también que todos los días sigo aprendiendo en estos grupos, me han enseñado que hay que dudar para que uno pueda pensar (eso lo decía el gran filósofo Descartes) y eso es bueno. Me ha servido. Termino diciendo muchas gracias por esta oportunidad que me han dado de llevar adelante un grupo como este”.

Y el movimiento constante protagonizado por cada compañero del grupo que recupera la salud genera en el hospital un cambio que lo involucra y lo humaniza:

“… yo del Hospital pienso que… ahora, ahora, actualmente está muy bien porque se le ha abierto las puertas a las personas enfermas alcohólicas donde antes no le daban importancia, no lo miraban, no la tomaban en cuenta a la persona alcohólica, como que no era una enfermedad… no pienso ahora, sino que yo mismo lo he comprobado de que sí es una enfermedad, que se cura, una enfermedad que como decimos muchas veces, con terapias en el Hospital uno se cura, es una enfermedad… el Hospital está más abierto, antes la autoridad no trabajaba con el tema este del alcoholismo y ahora derivan al Hospital a las personas enfermas de alcoholismo, la persona que está tomada, antes de detenerla la traen al Hospital, yo creo que eso es una cosa muy importante”. J.C.T.

“… ahora, yo pienso que los médicos entienden un poco más; hay muchos doctores que realmente saben lo que es, te tiran toda la onda y te dicen ¿por qué no vas al GIA si el problema tuyo es esto? ...pero antes no decían nada. Yo pienso que ellos mismos, con el trabajo que han hecho los compañeros del GIA realmente se han dado cuenta de que realmente es una enfermedad, y que se cura porque hay tantos que realmente se han recuperado y ahí está lo positivo”. O.L.O.

15 de febrero de 2018. A 34 años de aquel momento genial que nos permite desde entonces, a través de los Hospitales Públicos, desplegar la ciencia en beneficio de la salud del pueblo argentino… SALUD G.I.A.!!!

“... nunca me olvido del GIA. Siempre digo que es lo que me dio la liberación del alcohol. Fue el GIA el que a mí me ayudó a seguir adelante. Siempre recuerdo cuando fuimos a Bs. As., a la Facultad de Medicina, cuando dijimos: pudimos hacerlo, lo logramos; llorábamos todos, eso vale la pena, como yo que tengo la suerte de decir que estuve allí, en ese lugar tan importante donde se preparan gentes tan importantes, nos aplaudieron a los GIA, nos dieron tanta cosa, tanto amor que yo me sentí muy bien. Todo lo que el GIA hizo por mí hoy tiene en mí sus frutos, soy feliz. Gracias Dr. Pellegrini”. E.M.

(*) Médico Psiquiatra. Médico de Familia. Magíster en Salud Mental

Equipo GIA – Hospital Regional de Río Gallegos

Nota: los escritos entre comillas pertenecen a distintas personas que participaron de la actividad GIA en distintos Hospitales Públicos de la Provincia de Santa Cruz.