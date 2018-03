Cuenca Carbonífera

Habrían ordenado la detención del intendente Perez Osuna y Mazú

Hoy se conoció que habrían pedido la detención del intendente y el diputado provincial en la causa que trata los adelantos de fondos para la construcción del acceso a la ruta complementaria 20 de Rio Turbio que no se concretó.

En el marco de la causa por la tramitación de un pago de 50 millones de pesos como adelanto de una obra que no se realizó a la empresa Fainser, la Justicia habría pedido la detención del ex interventor Atanasio Pérez Osuna y el ex intendente de Rio Turbio, Matías Mazú.