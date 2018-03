Estatales

Garzón: “No se puede hablar así de los trabajadores”

El secretario general de ATE, Alejandro Garzón, realizó fuertes declaraciones en FM Deseado cargando contra el dirigente del SOEM deseadense, Claudio Vidal. “Ese sindicalista que dijo que hay que achicar YCRT no sabe lo que es estar en boca de mina, no sabe lo que es entrar a sacar carbón bajo tierra, habla porque es un gorila”, disparó.

En una entrevista en la que cruzó a diferentes representantes gremiales, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, Alejandro Garzón, comenzó diciendo que “cuando asumió Macri sabíamos lo que se venía, sabíamos lo que llegaba, el achique del Estado, cerrar empresas del Estado que han sido fundadoras de pueblos, sabíamos que venían por el achique de YCRT, que no tiene nada que ver con pérdidas, sino con el negocio que hay detrás de esa empresa”.

“En realidad hay que analizar, si no fuera por ATE eso seguiría privatizado, donde, junto con el pueblo, pudimos lograr un sueño histórico que es algo como la mega usina de 140 megas y que hoy está al 20 por ciento de que pueda transportar energía y aportarla a cuatro provincias del país”, manifestó el dirigente gremial.

“Lamentablemente -continuó Garzón- hay un sistema de gobierno que es capitalista, que entiende que los trabajadores somos la grasa militante, ellos tienen el concepto de empresa privada, ellos no dicen la estatal YCRT, dicen compañía, pero en realidad somos una empresa del Estado. Ellos desprecian a las empresas del Estado, ellos han planificado el vaciamiento del Estado como pasa con el INTI, SENASA e YCRT”, sostuvo.

Sobre los dichos vertidos por el sindicalista Daniel Vidal, Garzón fue contundente al remarcar que “ese sindicalista que dijo que hay que achicar YCRT no sabe lo que es estar en boca de mina, no sabe lo que es entrar a sacar carbón bajo tierra, habla porque es un gorila”, manifestó Garzón.

“Hoy instalan por los medios de comunicación que los trabajadores estatales somos todos vagos. Aplican un cerco mediático al conflicto que hoy hay en la Cuenca Carbonífera y acá lo que es cierto es que si la sociedad santacruceña y los que tienen responsabilidad política, que son la gobernadora, los diputados, los dirigentes sindicales, los senadores nacionales, no nos juntamos dejando las mezquindades de lado y no nos ponemos a resolver los problemas dejando los enfrentamientos, no vamos a salir de las situación en la que estamos. Acá hay revanchismo político, se están mirando el ombligo, no puede ser que un representante gremial diga que lo mejor que nos puede pasar es achicar YCRT. Me sorprendió lo de Vidal, pero bueno, él es del partido de derecha, viene de Cambiemos, queda claro por qué lo dice”, manifestó Garzón.

Y continuó: “los comercios que viven de la Cuenca tienen 50 por ciento de recaudación. Si esto cierra, mueren dos pueblos y Macri dice que si no se saca carbón esto se cierra, acá echaron a trabajadores del interior de mina con antigüedad de 15 años, ¿dónde está la consciencia de clase?, ¿dónde está para Vidal la columna vertebral que somos los trabajadores?, me parece que antes de hablar debe informarse, debe palpar, debe ir a boca de mina, hay que ponerse un casco y ver cómo trabajan, uno entra y no sabe si sale, no se puede hablar livianamente, es un chanta, no se puede hablar así de los trabajadores. No se puede echar a la gente como si fueran perros, me parece que en esta situación que vivimos uno debe ser respetuoso”, disparó.

“Tenemos una provincia con problemas económicos graves donde hay trabajadores del Estado por debajo de la línea de pobreza, nosotros estamos pelando por achicar esa pobreza de nuestros compañeros que hoy están entre pagar alquiler o comer, y eso no puede ser. Nosotros marchamos a Diputados, en donde se aprobó de manera unánime que se cree una Comisión Bicameral para seguir el conflicto, pero nada pasó, nosotros queremos crear un paraguas para garantizar los puestos de trabajo y tenemos gente como este señor que sale a decir que hay que achicar YCRT”, reiteró.

Al mismo tiempo, Garzón dijo: “Necesitamos hombres y mujeres para sacar a Santa Cruz adelante y digo Santa Cruz, no digo ningún gobierno, estamos sufriendo demasiado, nos están achicando el Estado, nos están echando a familias, personas, uno pude dar muy buenos discursos, ser combativo, pero ¿cómo hago para ayudar a los compañeros que no tienen para pagar la comida, un alquiler, para una casa, sin obra social, con medicamentos más caros, que no tenemos salud pública de calidad, con compañeros que salen a hacer changas?, ¿cómo le ponemos el cuerpo a todo eso?”, se preguntó Garzón y agregó: “¿o vamos a seguir tirando de la soga para que se rompa y estemos cada vez peor?”.

Luego el dirigente remarcó que “nosotros en Santa Cruz representamos a 4.000 mil trabajadores del Estado Nacional, a 10 mil de Estado Provincial que no cobran en tiempo en forma, a 3.000 municipales en toda la provincia más a los jubilados y tenemos muchos problemas, y ante esta situación de los trabajadores municipales, nacionales y provinciales ¿qué tenemos qué hacer?”, se preguntó.

“¿Qué vamos a hacer para mejorar la situación?, con denunciar la corrupción no se solucionó el problema de los trabajadores. Tenemos que ponernos de acuerdo para sacar a la gente adelante, debemos pensar en la gente. Si yo puedo sentarme con los que me metieron preso y puedo sentarme con los dirigentes del kirchnerismo, del MST, del Partido Obrero para defender a YCRT, ¿por qué los demás no?”.