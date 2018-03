Situación en Venezuela

Joven actor radicado aquí lamenta la inquietante realidad de su país

Reproducimos el testimonio de un joven actor venezolano radicado en Río Gallegos hace cinco años. En el país caribeño quedaron sus padres y otros de sus familiares.

Carlos Durán, actor de 49 años.

La inquietante realidad de la República Bolivariana de Venezuela continúa ocupando espacios en los medios de comunicación de Latinoamérica y del mundo. La corriente migratoria de aquel país no cesa.

Carlos Durán, actor 49 años radicado aquí en Río Gallegos hace un lustro, también se hace eco de la situación que mantiene en vilo a buena parte de los habitantes de ese país y se mantiene en comunicación con sus afectos siguiendo de cerca los vaivenes políticos.

“Allá quedaron mis padres y mis tres hermanos”, relata a La Opinión Austral, “mientras que en Buenos Aires tengo sobrinos que también están atentos a lo que pasa en el país”.

“La situación continúa complicada, creo que en general no hay buenas expectativas con todo esto, pese a las elecciones que se vienen en los próximos días”, añade.

En efecto, las elecciones presidenciales en Venezuela, con las que Nicolás Maduro pretende renovar su mandato por seis años más, se celebrarán finalmente el 20 de mayo, luego del acuerdo alcanzado entre el gobierno chavista y Henri Falcón, candidato disidente de la Mesa de la Unidad Democrática.

Las presidenciales se celebrarán conjuntamente con las elecciones para elegir asambleas regionales y concejos municipales, que quedaron pendientes del año pasado por estrategia oficialista. De momento no se sabe si se añadirán las elecciones a la Asamblea Nacional, como amenazaron Maduro y Diosdado Cabello, número 2 de la revolución, que contemplaría la disolución ilegal e inconstitucional del Parlamento.

Durán ingresó al país seducido, como muchos otros, por los atractivos turísticos y como tenía contactos en la Patagonia, recaló en la provincia ansioso por conocer el hielo, algo que no abunda en su país.

“Yo vine por turismo, quería conoce el glaciar, Perito Moreno me lo propuse como proyecto en 2013, aquí en Gallegos tuve la base como para visitar esos lugares”, dice y agrega que se quedó por un tiempo y decidió retornar a Venezuela.

“Pero -añade- yo me había quedado con contactos aquí con gente del teatro y teniendo en cuenta que cuando llegué a Venezuela se había producido la muerte de Chávez, yo me planteé ese mismo año tratar de hacer mis papeles, salir y volver acá y probar con el tema artístico. Por suerte tuve esa ocasión de volver y hallarme con gente que acá me dio una mano”, admite.

En 2017, Durán logró colocar en escena la obra “El Loco”, un proyecto personal que traía desde su país. Con esa pieza, además de participar en un festival para estudiantes, logró el premio de mejor actor y tercer lugar en su labor como monólogo. De eso ya hace siete años. Esa fue su tarjeta de presentación.

Pero no se detuvo, ya que luego probó con “La boca amordazada”, su primer trabajo en la dirección. “La boca…” lleva ya dos presentaciones, pero adelanta que irá con esa obra al FesTeSa (Festival de Teatro Santacruceño) y al Festival de Monólogos al Viento que abre el mes que viene en Puerto Deseado.





La situación en Venezuela

En otro tramo de la nota, Durán sostiene que la situación en Venezuela ha cambiado: “Si yo iría hoy, no reconocería muchas cosas. Es que el cambio es muy drástico, yo no viví la época de escasez, no tuve que hacer cola para pedir comida, pero sé que se dan esos casos”.