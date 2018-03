Vendimia para Todos

“Es importante que los hombres trans también demos batalla”

Valentino Barboza tiene 19 años, es santacruceño y es el primer candidato trans de la Vendimia para Todos. Nacido y criado en Caleta Olivia, el joven estudiante de abogacía tiene como objetivo aportar a la visibilidad de los hombres trans para que no exista discriminación. Inclusión, respeto y amor son las palabras que sintetizan el mensaje de nuestro único representante en el certamen nacional.

“En la base de nuestra lucha está el deseo de todas las libertades”, manifiesta Valentino Barboza, recordando la frase del activista Carlos Jáuregui.

* Por Belén Manquepi Gómez





A mediados de la década de los noventa, en Mendoza comenzó a celebrarse la Fiesta de La Vendimia Gay, pero fue en los primeros años del nuevo milenio que el gobierno oficializó el evento. Con el cambio de productor y director general, la fiesta fue rebautizada como Vendimia para Todos, un certamen en el que puede participar cualquier persona sin importar su identidad de género, orientación sexual, como tampoco su peso o si es madre o padre, entre otras características que suelen ser excluyentes en la mayoría de los certámenes.

En la edición actual, que tendrá su fiesta de coronación el próximo sábado 10 de marzo, hay cinco candidatas a reina y seis candidatos a rey, entre ellos, el santacruceño Valentino Ian Barboza.

“Quise participar para contar mi historia personal y a partir de ello poder visibilizar un poco más, siempre digo que visibilizar es la herramienta más poderosa que tenemos dentro de la comunidad LGBTIQ (N. del R.: Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans, Intersex, Queer) contra la discriminación y la falta de información. Me parecía importante porque muchas veces cuando hablamos de transexualidad, esa palabra está ligada a las mujeres trans, si bien ellas tienen una historia más larga y son las precursoras de las leyes y derechos que hoy tenemos, es importante que los hombres trans estemos al lado de ellas y también demos batalla”, explica el primer candidato trans en la historia del certamen.

El objetivo de Valentino es claro y en cada pregunta se filtra: la idea es que contar su historia le permita aportar a la visibilidad de los hombres trans y abrir un camino de información.

“Quizás alguna persona en alguna parte de Argentina o del mundo que esté viendo o escuchando se sienta identificada, hay tanta falta de información en las ciudades chicas que es importante que alguien diga ‘soy así’ y vos quizás también te sentís identificado”, ejemplifica.

“Cuando era más chico, sentía que no encajaba dentro de la sociedad, no sabía qué era lo que me pasaba y pasé muchísimos años así, viví mucha discriminación, nadie me daba una mano, nadie se te acerca y te pregunta qué te pasa. Me parece importante en la infancia, con los más jóvenes, comenzar a hablar de estas cosas para que nadie la pase mal, no es lindo ser discriminado, no es lindo sentirse mal en el cuerpo de uno, además de la identidad de género, también sobre la orientación sexual es importante que empiece a haber información, que esto deje de ser un tabú y quizás le estás dando una mano enorme a cualquier persona”.

Valentino está orgulloso de lo que está logrando con su transición, pero tomar la decisión de presentarse al casting no fue sencillo, sabe que exponerse no es fácil.

“Es algo que me costó muchísimo, es una decisión que la pensé bastante. Soy una persona muy tímida y jamás en mi vida me paré en un escenario, jamás hice una entrevista, tuve que pensar muy bien si estaba listo, si estaba decidido y creo que listo no iba a estar nunca, no es algo que uno se prepare mentalmente y físicamente para eso. Hace no mucho tiempo estoy en transición, mi cuerpo es lo que pude hacer en este poco tiempo, la construcción de mi cuerpo. Obviamente iba a estar compitiendo con otros chicos y fue algo que tuve que pensar bastante”, admite y agrega “en lo personal me dije a mí mismo que vale la pena exponerse por la causa, por cuáles son mis convicciones, mis objetivos y mis deseos: justamente visibilizar que existen los trans”.





La infancia

Persona trans es una expresión que abarca a travestis, transexuales y transgéneros, es aquella persona que se identifica, siente y/o expresa un género diferente al que le ha sido asignado desde su nacimiento. En este contexto, hay que recordar que en el artículo 3 de la Ley Nacional de Salud Mental (N° 26.657) señalan que “en ningún caso puede hacerse diagnóstico en el campo de la salud mental sobre la base exclusiva de elección o identidad sexual”. De este modo se ratifica el compromiso del Estado Argentino contra la patologización de las personas trans, es decir, tratar su situación como una enfermedad.

“En la infancia comenzaba a sentirme un poco fuera de lugar con respecto a los estereotipos de mujeres y comencé a sentir dudas, a sentirme mal, me sentía discriminado en una sociedad que decía ‘los hombres hacen esto, las mujeres tienen que hacer esto’, crecí sin apoyo, tampoco sabía lo que era la transexualidad, no tenía ninguna información, así crecí, pasé la infancia, hasta llegar a la pubertad. En la pubertad sufrí muchísimo cuando mi cuerpo comenzó a desarrollarse, no quería saber nada porque no me sentía identificado con él, la pasé muy mal también por parte de mis pares y además era un tema del que no se hablaba”, recuerda.

“Cuando cumplí 14 años vi un video en YouTube de un chico trans de Estados Unidos y me sentí identificado con él, yo también soy así. Desde ese momento empecé a hacer una construcción, un proceso interno de aceptación, era muy difícil, no tenía ni idea qué era lo que podía hacer o cuáles eran mis opciones, mis alternativas. De los 14 a los 18 comencé a cambiar mi estética”.

Hace muy poco tiempo, el caletense tomó la decisión de contarle a su entorno que él era un hombre trans. “A los 18 decidí decirlo abiertamente, se lo conté a mi papá, a mis amigos y a mi mamá. De parte de mi papá recibí mucha aceptación porque él siempre me decía que no entendía qué era lo que me estaba pasando y en ese tiempo no podía decirle ‘che, me pasa esto’ porque todavía tenía que aceptarme a mí y era algo que todavía no podía, me costó muchísimo”.

En cuanto a sus amistades, cuenta que “siempre se dieron cuenta que era, entre comillas, diferente, que había algo que me hacía diferente, si bien nunca pude definirlo cuando era más chico, en el momento en el que yo lo dije a los 18 años, les dije ‘miren chicos, yo soy así’, ellos de alguna forma lo sabían, no le ponían un nombre, pero para ellos nunca cambió nada porque seguí siendo la misma persona, que mi aspecto físico cambie no significó que mi actitud o mi personalidad cambiaran. Fue un proceso para ellos llamarme Valentino, pero nunca cambió la relación”.





Conocer los derechos

El siguiente paso para el joven caletense fue conocer sus derechos. “Me puse a averiguar sobre mis derechos en Argentina, qué cosas podía hacer y cuando me vine a Buenos Aires, me acerqué a ATTTA, la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina, y ellos me dieron una mano enorme formándome con hechos y leyes, mis dudas, las operaciones que podía realizarme, cuáles eran mis opciones. Hoy en día sigo trabajando con ellos porque es una red nacional que está trabajando en varias provincias, con la que tenemos contactos con chicos trans y seguimos trabajando el activismo desde ese lado, visibilizando y dando a conocer que nosotros también estamos”.

La Ley de Identidad de Género (N° 26.743) hace efectivo el acceso al reconocimiento legal de la identidad de género, valga la redundancia, por medio de un trámite administrativo, como así también el acceso a procedimientos de afirmación de género, siendo el único requisito el consentimiento informado de la persona, contando con cobertura sanitaria plena.

Hace un año, el caletense comenzó el tratamiento hormonal y se realizó una intervención quirúrgica. Además en la universidad pudo inscribirse con su nombre: Valentino Ian Barboza.

En cuanto a la atención médica, consultó y se asesoró para ser atendido por profesionales interiorizados en el tema y con experiencia, contexto en el cual no ha tenido que lidiar con violaciones a la Ley de Identidad de Género. “Nunca sentí discriminación, pero es importante recalcar que para muchos chicos trans, como mujeres trans, es muy difícil conseguir a personas que sepan del tema, que no te manden a hacer cualquier cosa”, explica.

Por estos días, Barboza ya está en Mendoza participando de las actividades que hasta el 10 tendrán quienes buscan ser rey y reina 2018. Sobre el casting que se realizó días atrás, comenta que “se vive un ambiente muy bueno, el grupo que armamos es muy lindo y creo que todos nos vamos a llevar la experiencia, más allá de la competencia. Si bien es un certamen y es un show, obviamente habrá que competir fuerte, creo que todos tenemos la misma mentalidad”, cuenta en la previa de una semana a agenda completa.

El certamen se puede seguir en los capítulos de VPT El Reality – 2018 en el Canal de YouTube “Vendimia para Todos”, en tanto que para elegir al rey y a la reina 2018 se debe descargar la aplicación “Vendimia para Todxs-La Fiesta”, ya sea en Google Play o App Store, siendo este el único modo de votar. Vale señalar que al momento de elegir se solicitan una serie de datos, tras lo cual a través de un correo electrónico confirman que el voto se efectivizó.