Torneo Federal C

Argentinos del Sur acompaña a Hispano

En cancha de Hispano, Argentinos del Sur de El Calafate logró la clasificación con el empate de los dirigidos por Daniel Robledo. En el Aníbal Rey Méndez, Ferro ganó por la mínima, pero no le alcanzó para seguir en camino.

Hispano Americano. (Foto: Eduardo Hurtado) 1 de 2 de 2

Se jugó la sexta y última fecha de la primera etapa del último Torneo Federal C. En cancha de Hispano, el elenco local recibió a su par de Argentinos del Sur de El Calafate. Luego de la presentación de los equipos, la entidad anfitriona hizo un reconocimiento especial a ‘Coco’ Huecke, jugador del equipo celeste que defendió los colores y logró la victoria del campeonato en el año 1974.

El árbitro Posatini dio la señal y empezó el juego. La visita dominó los primeros minutos de juego, obligando al dueño de casa a mantenerse en su campo. Le costaba armar juego de contra y la pasó mal. Argentinos metía presión con llegadas al arco de Palermo. Pasados los 12 primeros minutos, Rodrigo Alvarez consiguió enganchar una pelota tras un pase en profundidad que descolocó a la defensa celeste, por lo que el arquero debió salir a encararlo fuera de su área, pero ya era tarde, el disparo certero metió el balón en el arco para festejo del equipo y la hinchada que se hizo notar a lo largo del encuentro.

Hispano dependía de la distribución de juego de Alejandro Pecovich, quien retornó tras la suspensión por expulsión con su notoria claridad para armar, jugar y hacer jugar.

Maximiliano Oyarzo, autor del gol de Ferro, también intentó llegar, pero los defensores rivales no le permitieron hacerlo con comodidad.

Tras el descanso, se produjeron los primeros cambios, en la visita el arquero debió ser reemplazado por una dolencia tras un choque de partido y en Hispano, Federico García le dejó el lugar a Martín Insaurralde.

Más pelotazos, algunos que se perdían fuera del campo de juego, pases imprecisos y a correr. No fue un partido de lo más lucido, pero ambos elencos intentaban lo suyo: Argentinos mantener la ventaja y tratar de ampliarla por un lado y por su lado, Hispano quería ganar en su cancha. A poco del final, Diego Acuña logró el empate. Hasta el final, intentaron vencer a los duros calafatenses, pero no se pudo.

En cancha de Ferro, el local recibió a La Academia de 28 de Noviembre, que terminó con 8 jugadores en cancha. Los dirigidos por el profe Oliva ganaron con gol de Nicolás Forestier. En las tribunas, varios miraban el partido, pero estaban también atentos a lo que pasaba en la cancha de Hispano, esperaban que el celeste ganara para tener chances de empatar en puntos. Ganó el carbonero, pero no fue suficiente para seguir en carrera. Le pusieron empeño, sin dudas, pero habrá que replantearse la forma de juego y las razones por las que las victorias no se dieron. Garra y convicción no les falta.





Otros resultados

Por la Zona 1, en Tierra del Fuego, Famailla perdió con Mutual del Banco TDF por 4 a 2, Ferro perdió con O’Higgins por 3 a 0. Clasificaron Famailla y O’Higgins.

En la Zona 3, Sportivo de Puerto Santa Cruz le ganó a San Lorenzo de Perito Moreno por 2 a 0 y en Puerto Deseado, Independiente de Puerto San Julián empató con Deseado Juniors en 2 goles por arco. En esta zona clasificaron Sportivo e Independiente.