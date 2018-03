TC Mouras: Grasso 22° en el Mouras

Grasso condujo la Dodge de Talamona.

Con 33 máquinas en pista y la presentación del debut del piloto Gastón Grasso de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, se llevó a cabo la 2ª fecha de Pilotos Invitados del TC Mouras, en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata, Buenos Aires, con la Dodge #101 de Juan Cruz Talamona, donde vio la bandera de cuadros en el puesto 22º tras un arduo trabajo de adaptación a este tipo de vehículo.

El “Flaco” tuvo el viernes para tomar contacto con la unidad y para girar las tandas de entrenamientos para pilotos invitados. En las mismas se dedicó a conocer la unidad y a tratar de dar la mayor cantidad de vueltas, pero una tendencia de ida de cola hizo que no pudiese estar lo suficientemente adelante como hubiera querido. De todas maneras, el equipo trabajó para acomodar el auto. En líneas generales, le costó andar bien, ya que se tenía que trabajar en el chasis.

Para la gran final de ayer para Invitados, Grasso largó 10º, pero fue perdiendo terreno vuelta tras vuelta. Se le hizo difícil el manejo y el andar del vehículo. No obstante lo cual, Gastón pudo ver la bandera de cuadros en el puesto 22º y sumar valiosos kilómetros en su primera experiencia en este tipo de autos con tracción trasera. Se continuará trabajando de cara a la próxima cita para andar un poco mejor y para seguir aprendiendo.

Gastón Grasso: “Muy contento y super agradecido a Juan Cruz Talamona por la oportunidad de manejar la Dodge N° 101. La verdad es que me costó adaptarme, ya que el auto tenía una gran tendencia de ida de cola y se me complicó el manejo. En carrera fui perdiendo algunos lugares por la falta de experiencia, pero no tengo dudas que conforme vayan pasando las carreras me iré adaptando cada vez más al andar de estos autos. Hay grandes pilotos invitados y con mucha experiencia, de manera que haber llegado es bueno para el aprendizaje. Gracias equipo, amigos, familia y gente de Gallegos que nos da su apoyo”.