Liga Nacional A

CRiGal metió primera

En su sexta temporada en la máxima categoría del básquet en silla de ruedas, CRiGal perdió contra River y le ganó a CEF Nº 1 de Corrientes. Emilio Soiza y Luciano Andrade debutaron en Liga Nacional. Dentro de un poco más de un mes, en Buenos Aires, el conjunto santacruceño disputará el segundo cuadrangular.

Luciano Andrade en pleno debut contra el club correntino. (Foto: Mirta Velásquez) 1 de 3 de 3

Durante el fin de semana pasado, Río Gallegos fue ciudad sede del primer cuadrangular de la Liga Nacional A de Básquet en silla de ruedas.

Son 12 los equipos que, divididos en tres zonas, disputan la primera fase de esta competencia. En la Zona 1 se miden SICA, Cilsa de Santa Fe, Cideli e Iclim, en la 2 lo hacen Cilsa de Buenos Aires, Apri, Cripal y Poeta Lugones, en tanto que en la 3 se enfrentan River, CRiGal, Asociación de Discapacitados Motores (ADIMOC) de Concordia y Centro de Educación Física Nº 17 de Corrientes.

En el gimnasio del Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo no se presentó ADIMOC, ya que una partida tardía de dinero le impidió conseguir pasajes para llegar a la capital santacruceña. De este modo, en su sexta temporada en la máxima categoría, el anfitrión sólo tuvo dos rivales, cayó el sábado por 40 a 57 ante River y le ganó el domingo por 72 a 32 a Centro de Educación Física.

Evaluando el fin de semana, el entrenador Luciano Dalla Fontana comentó a Latidos: “Para mí fue muy positivo, fuimos muy favorecidos con el tema de la zona, por eso aprovechamos a hacer algunas cosas que no veníamos haciendo. Les dimos muchos minutos en cancha a jugadores que no tuvieron un rodaje, como es el caso de Raúl Seimandi, hace mucho tiempo que está parado y preferimos, más allá del resultado deportivo, darle prácticamente 40’ en partido a un jugador que en su ciudad no ha tenido posibilidad de entrar o jugar”.

“Sabíamos que con River se podía perder, pero como en la zona clasifican dos, preferimos darle rodaje a un jugador que por la distancia no íbamos a tener cerca para entrenar ni para jugar amistosamente con otros equipos”.

Además de los tres refuerzos, Reyson Souza y José De Souza de Brasil y Raúl Seimandi de Trelew, destacó: “Tuvimos algunas alegrías importantes, como la participación de Emilio Soiza (35) y Luciano Andrade (15), que debutaron en Primera. Fue algo muy lindo, para nosotros fue muy importante tratar se sumar jugadores nuevos al equipo y es lindo para destacar. Venía River Plate, para ellos fue muy importante y más cuando les dijimos que iban a estar presentes, se pusieron realmente muy contentos, así también su familia, especialmente la de Lucianito, que fue la que mas hinchada trajo en el partido contra River. A pesar de la derrota, se vivieron momentos muy lindos por la gran cantidad de gente que los alentaba desde la tribuna”.





Próximo cuadrangular

El segundo cuadrangular será el 13 y 14 de abril en Buenos Aires, ocasión en la que contarán con Reyson Souza, un refuerzo que aún no ha debutado en esta temporada.

Sobre la posible presentación de ADIMOC, comentó: “Creo que tienen dos semanas para pagar esa multa y si no pagan esa multa, la zona quedaría de tres equipos en el cuadrangular que organiza River. Vamos a prepararnos más fuerte ya pensando en lo que se viene, pero insisto en que vamos a seguir en esta misma metodología de darle minutos a Raúl, lo necesitamos para que se vaya poniendo a tono para los partidos más importantes. Creemos que CRiGal no va a tener ningún problema en clasificar, vamos a seguir el próximo cuadrangular con la misma metodología de rotar y tratar de mejorar algunos porcentajes que tuvimos con el partido de River porque no fueron buenos, hacer 40 puntos es muy poco para lo que viene acostumbrado CRiGal, vamos a tratar de mejorar contra River, es uno de los rivales que seguramente, como pasó el año pasado, nos cruzaremos en instancias finales”.

Finalizando, Dalla Fontana agregó: “Todavía no se pudo iniciar el expediente por gobierno, eso se hará en el transcurso de la semana. Hubo gente que nos ha prestado plata para poder solucionar, si bien fue un préstamo, fue muy importante para poder concretar esto, ellos son Carlos Llafure, Samuel Robles y Julio Villegas, nos han ayudado para que podamos traer los refuerzos, se les pueda dar de comer, se pueda pagar a los jueces, pagar la mesa de control y todos los gastos que esto insume, esto es una liga nacional, tiene sus costos. Estoy muy agradecido con ellos y a trabajar ahora junto con la Secretaría de Deportes para poder devolverles lo que nos han prestado y, en segundo lugar, encarar todo el presupuesto que tiene CRiGal en este año 2018”.





RESULTADOS