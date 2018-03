Prades en el inicio del período legislativo

“Ahora es la capital la que tiene el mayor déficit de la provincia”

Ayer por la mañana, el intendente de Caleta Olivia Facundo Prades dio inicio a las sesiones legislativas en el Centro Riojano. Estuvo acompañado por diputados, secretarios y solamente dos concejales. Las ausencias de los ediles Martínez y Andrade se sumaron a representantes del Gobierno Provincial.

*Corresponsalía Caleta Olivia





Facundo Prades dio un fuerte discurso de apertura que duró aproximadamente una hora. Si bien el intendente hizo referencia a la gestión municipal del año 2017 y de lo que espera para este año, también se refirió, en muchos pasajes, a su problema de salud y remarcó diferencias tanto con los gobiernos anteriores como con el sector del senador Eduardo Costa. El intendente estuvo acompañado por gran parte de su Gabinete y los diputados Sergio Bucci y Gerardo Terraz, pero tan solo dos concejales estuvieron presentes. Fueron el presidente del Cuerpo legislativo, Javier Aybar y el opositor Pablo Calicate. Tanto Liliana Andrade como Rubén Martínez le dieron la espalda al primer mandatario.

“Nada es fácil para nosotros. Otro obstáculo más, otra cosa que vamos a sacar adelante”. Así comenzó su discurso Prades, incluso antes de saludar a los ediles, a las instituciones intermedias y a los vecinos de la ciudad. “Iniciamos nuestro tercer año de gestión y queremos terminar el 2018 con el menor déficit posible”. Así marcó, quizás, el desafío más importante que tendrá en este nuevo año de gestión. En sus discursos anteriores, había marcado que Caleta Olivia era el municipio más deficitario del país. Hoy marcó que Río Gallegos es el más deficitario de Santa Cruz.

El intendente comenzó su discurso hablando de la enfermedad que lo tuvo fuera de la ciudad gran parte del 2017. Planteó que tuvo que afrontar un diagnóstico de cáncer renal y que fue sorteando pronósticos durísimos acompañado por sus familiares. Una vez cerrado el pasaje que le dedicó a su cáncer, el intendente comenzó el informe de gestión y resaltó el trabajo realizado desde la Secretaría de Hacienda en relación a las nuevas políticas recaudatorias mediante los cobros on-line para optimizar los recursos y que los vecinos puedan pagar sin salir de casa. “Aunque la crisis nos alcance a todos, debemos cumplir con nuestras obligaciones”, dijo. Además, se refirió a los Fondos Soja con los que piensan cambiar el piso de los gimnasios Mosconi y Daniela Gonzales, entre otros. “Debemos recalcar que esta es la primera vez que estos fondos se utilizan para el fin que fueron creados”, agregó.

Prades también destacó el trabajo conjunto con las Cámaras de Transporte y Comercio para generar una tarifaria que actualiza los fondos a los grandes contribuyentes, a la vez que se mantiene el valor módulo vigente desde 2015. A su vez, remarcó que se van a efectuar cobros por mora de tasas a grandes contribuyentes y dejó entrever que algunos políticos de renombre nacional le deben el 50% a los empleados municipales.

“Muchos creyeron que íbamos a elegir el camino fácil de irnos y dejar que Caleta Olivia explote. Nosotros no lo permitimos porque esta es nuestra tierra. Yo no sé si Dios me dará vida para ver el resultado de lo que hoy estamos implementando, pero les aseguro que quien se siente en el sillón de 25 de Mayo 443, a partir de diciembre de 2019, tendrá un municipio ordenado y las cuentas claras”, resaltó.

En otro momento, el intendente de Caleta Olivia reconoció que pudo tener diferencias con Cristina y Néstor Kirchner, pero jamás va a dejar de decir que apoyaron a Caleta Olivia, mientras que quienes administraron no supieron conducir y aprovechar todos los dineros que bajaron al municipio.

Dos temas también centrales en el discurso de Facundo Prades se relacionan con el servicio de recolección de residuos y la entrega de tierras municipales. Sobre el primer punto pidió a los ediles que autoricen la compra de tres camiones recolectores y cuarenta contenedores. Además, informó que, por gestiones de los dos diputados provinciales, la ciudad integra el Programa Nacional de Municipios Sustentables, por lo que podrá recibir dos camiones más.

El otro punto, relacionado a la entrega de tierras, tuvo dos aristas: en primer lugar, comentó que las áreas de Desarrollo y Planificación están realizando relevamientos en el B° Industrial y en la Zona de Chacras para generar la entrega de tierras con fines comerciales. “Serán para quienes eligen no ser rehenes del empleo público”, disparó. Por otra parte, se refirió a los terrenos que está entregando el concejal Rubén Martínez y expresó que son privados. El objetivo será que Bucci y Terraz envíen un proyecto a la Cámara de Diputados para que sea la provincia expropie las tierras y las remita al municipio para que este, finalmente, pueda hacer la entrega desde la Comisión Bidepartamental de Tierras.

Al finalizar, Facundo Prades dijo en tono efusivo: “Seamos los caletenses los que generemos el ejemplo provincial. Se tiene que terminar la pelea y tenemos que trabajar en conjunto para poner de pie a Caleta Olivia. No hacemos otra cosa que criticar al que está haciendo. Probemos seis meses y luego veamos dónde estamos y qué generamos”.

“Caleta Olivia nos merece juntos tirando todos para el mismo lado. Los que son más grandes y tienen mayor experiencia política saben que es así. Los mal intencionados van a quedar expuestos. Señores concejales, dejo inaugurado el período de sesiones legislativas”, cerró.