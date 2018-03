Para el análisis

Un Vaciadero que está totalmente “colapsado”

El secretario de Ambiente, Mariano Bertinat, reconoció que el tratamiento de los residuos es un tema que aflige de manera permanente a la comunidad y reconoció que se trata de uno de los grandes problemas que tiene la provincia y que no sólo es tema excluyente de Río Gallegos. “Por un lado, la gestión municipal es la responsable de la recolección de los residuos y la deposición final en el Vaciadero que está colapsado”, pero esa es una parte del problema, “como vecinos tenemos que colaborar, sacando la basura en horario, no hacerlo si uno ve que el contenedor está lleno. Hay muchas acciones a través de las cuales uno puede colaborar para que el problema sea menor. Más allá de la gestión municipal hace falta un sentido de comunidad”, explicó.

También reconoció que otro problema que existe son las urbanizaciones tan lejanas de los centros donde el Municipio presta servicios. “Hay que tratar de reordenar el uso del espacio o el suelo para que estas cosas no pasen”, acotó.

Sobre los frigoríficos, Bertinat reconoció que inicialmente estaban lejos de la ciudad, con el crecimiento poblacional quedaron rodeados, como sucedió con el Vaciadero. “Ambientalmente hay dos problemas, el primero es el de los efluentes de sangre y el segundo tiene que ver con los olores. Los frigoríficos estaban conectados a la red cloacal municipal”.

Varias veces la Secretaría los inspeccionó “porque no se puede tirar sangre. La normativa no lo permite, más allá que las bombas separen o no del colector principal, no se puede hacer eso”, remarcó.





Allanan frigoríficos sospechados de contaminación ambiental

Los reiterados casos de eliminación de residuos contaminantes en la zona de la costanera y la ría local sumaron ayer un nuevo capítulo al realizarse un allanamiento a frigoríficos de Río Gallegos sospechados de esa maniobra.

La medida fue ordenada por la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA-Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental) apoyado por la delegación local de Policía Federal.

La Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental pertenece a la órbita de la Procuración General de la Nación y fue creada con dos objetivos principales: generar investigaciones preliminares y apoyar las investigaciones en curso en materia de infracción a la ley de residuos peligrosos. Fue desde allí que se inició una investigación en 2016.

Durante la víspera personal de la repartición policial realizó pericias en las instalaciones de tres frigoríficos de la ciudad: Orenaike, Faimali y Montecarlo. Durante el operativo se tomaron muestras de los desechos que llegan a la ría.

La serie de episodios con que acabó ayer esta situación no es nueva, teniendo en cuenta que los establecimientos instalados allí hace más de dos o tres décadas no tenían este tipo de problemas: el casco céntrico estaba lejos y los barrios nuevos no llegaban ni siquiera a Chiclana y Almirante Brown.

Pero ese estatus se modificó con la extensión de la ciudad y los frigoríficos quedaron entre dos importantes avenidas: Zapiola y Almirante Brown.

Con mayor frecuencia a partir de los últimos diez años, desde la Secretaría de Medio Ambiente se gestionaron medidas para morigerar el daño, pero las denuncias de vecinos, muchas veces acompañadas con fotos y ahora aún más instalando el tema en las redes sociales, provocaron un mayor énfasis en tratar de gestionar algo con más efectividad que denuncias y multas.

Durante la víspera se concretó finalmente otro operativo y una serie de allanamientos “sobre algunos frigoríficos de renombre, investigados por arrojar desechos en el Vaciadero municipal y en la costanera”, explicó a La Opinión Austral el jefe de la dependencia de la Policía Federal en Río Gallegos, Adrián Lotocki.

“Ellos tienen que tener una cámara especial para este tipo de desechos de los animales. Todo lo tiran a la costanera y al Vaciadero. Todo eso contamina el agua” indicó el oficial.

“Hicimos peritajes, pedimos colaboración a la División Operación de Delitos Ambientales de la Policía Federal. Ellos viajaron con toda la evidencia recabada e hicieron las pruebas de laboratorio”.





Inspeccionan el Vaciadero local

Otra tarea de inspección se realizó ayer, pero en la zona del Vaciadero municipal, también con personal de la Policía Federal abocado a esta tarea. En este caso la investigación estuvo centrada en los residuos patológicos que se arrojan allí. El Vaciadero fue calificado como de “estado crítico” por el personal que intervino y que realizó una inspección ocular.

La fosa -donde se constató carne arrojada- estaba rodeada de canes que a su vez merodean el lugar buscando alimento. También por varios metros a la redonda se puede observar personas buscando sustento. El hedor es nauseabundo.

Desde la PF indicaron que la responsabilidad de contralor corresponde al Municipio.