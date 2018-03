Ya sin chances de clasificar, Catamarca FC viaja este domingo a la ciudad de los lagos para enfrentar su último compromiso, frente a Deportivo Sarmiento que ya está clasificado pero buscará quedar en la primera posición.

En lo que será el último partido de un equipo de Caleta Olivia por un Torneo Federal debido a la eliminación de estas competencias por parte del Consejo Federal, lo que dará paso a un nuevo Torneo Regional Federal Amateur, Deportivo Sarmiento recibe a Catamarca FC este domingo desde las 17:00 en el Estadio Juan “Pampa” Zaldúa.

Los dirigidos por Javier Guerreiro vienen de golear 4 a 0 a Ever Ready de Trelew y se aseguraron la clasificación a la siguiente instancia. Ahora Sarmiento buscará la primera posición, aunque no depende de sí mismo, ya que debe ganar y esperar que USMA no sume de a tres. (Fuente: Patagonia Deportes)