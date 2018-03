El mensaje de Betancourt se enfocó en la defensa de la Familia

Bajo el lema “Familia vive la alegría del Amor de Dios” se presentó ayer el padre Darío Betancourt sacerdote colombiano que predica y participa activamente del movimiento carismático.

Ante un gimnasio del colegio salesiano repleto de jóvenes y adultos, especialmente grupos familiares el sacerdote comenzó poco después de las 14 hrs. su prédica a favor de la defensa de la Familia como base de la sociedad.

Conocido mundialmente como “cursa sanador”, rótulo que no acepta, sostiene en cambio que sí “existen curas que oran por enfermos. Ese es un falso título que me dieron. Si yo fuera sanador se curarían todos, y la mayoría no se sana” dijo en una entrevista tiempo atrás a un medio nacional.

Sí se identifica como “un predicador itinerante. Yo soy alguien que predica y reza” explica.

Una de las lecturas de la jornada de la víspera fue sobre un versículo, el 47 de profeta Isaías. En este caso el que corresponde la primera entrada a Babilonia. Las sagradas escrituras definen este párrafo de la siguiente manera: Babilonia está representada por el símbolo de una mujer en profunda angustia. Iba a ser degradada y a soportar sufrimientos; y se la representa sentada en el suelo, moliendo con el molino de mano, el servicio más bajo y laborioso.