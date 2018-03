Caleta Olivia

Diputados caletenses lamentaron la ausencia de los concejales y acompañaron el discurso de Prades

La apertura del periodo legislativo 2018 se centró en el discurso del intendente Facundo Prades y contó con la participación de vecinos, referentes institucionales. Gerardo Terráz y Sergio Bucci destacaron algunos puntos de la apertura

En este sentido, y haciendo referencia a la ausencia de los ediles, el Diputado Sergio Bucci sostuvo: “que los Concejales no hayan venido en su gran mayoría es una falta de respeto, en la Cámara de Diputados por más que no estemos de acuerdo en muchas cosas que dice la Gobernadora, siempre estamos dispuestos a escuchar. No sé si es porque tienen miedo de darle la cara a la gente o qué, pero es una falta de respeto lo que hace por ejemplo, la Concejal Liliana Andrade que no se la ve en ningún acto del pueblo, la verdad cada vez más lejana a la gente. Los concejales pueden estar o no a favor de la gestión, pero no prestarse al dialogo no es bueno”

.

Respecto a la alocución del Intendente Prades, señaló: “El Intendente descargó mucho por las cosas que sucedieron en los últimos dos años. Hoy estamos en nuestra propia lucha tratando de llegar al Gobierno Nacional, hemos tenido dialogo con varios Ministros, estamos trabajando en el plan de ciudades sustentables para obtener recursos para la ciudad, estamos manteniendo dialogo con el Gobierno Provincial y Nacional, no hemos endeudado a Caleta Olivia como lo va a hacer Rio Gallegos que después tendrá que pagar esa deuda, seguimos negociando con ambos gobiernos para que lleguen fondos y se puedan pagar sueldos, sin utilizar la plata de la obra pública, para que a la ciudad después de estos cuatro años de gestión le queden gimnasios, iluminación para la costanera y otras obras, algo que no ha sucedido en las últimas gestiones, la idea es que quede el déficit de la municipalidad acomodado y que tenga obras de infraestructura además de reclamarle al Gobierno Nacional que termine obras fundamentales”.





Sergio Bucci, afirmó que la prioridad este año va a ser, como lo dijo el Intendente, solucionar el problema de la basura que es un reclamo que tienen todos los vecinos, “y esperemos que el grito de la localidad también lo escuche el Gobierno Nacional para terminar con las inversiones respecto al agua. En su momento Eduardo Costa cuando era candidato decía que se podían hacer obras, pasaron dos años y seguimos sin agua”.