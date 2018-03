Zona norte

“Heredamos un descalabro económico"

El legislador provincial, Gerardo Terraz, se refirió a la situación financiera de Caleta Olivia

"Trabajaremos del lugar que nos toca para reactivar la actividad petrolera, el panorama para el 2018 es bueno", aseveró el diputado provincial Gerardo Terraz.

Además, se refirió a la situación actual al recalcar que como comunidad, "nosotros no estamos ajenos en un contexto de crisis económica. Las respuestas no llegan en el tiempo que quisiéramos, heredamos un descalabro económico que no se arregla de un día para otro", sostuvo.

En el mismo orden de cosas indicó que en el día a día, "nos ocupamos en ir tratando de resolver los problemas de la gente, que no es solo pagar sino que tiene que ver con la infraestructura, arreglar calles, acondicionar gimnasios, playones, espacios públicos", detalló y "el Intendente día a día va resolviendo estas situaciones".

Terraz hizo hincapié en que la Provincia se encuentra en la misma situación, se necesita asistencia del gobierno central, que se reactive la actividad hidrocarburifera, trabajaremos del lugar que nos toca, desde nuestra función para reactivar la actividad petrolera, el panorama para el 2018 es bueno" consideró el diputado.(lavanguardia)