ANSES

Qué beneficios podés cobrar en ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) brinda diferentes tipos de ayudas sociales que incluyen subsidios por desempleo, asignaciones familiares, ayuda escolar, pago por matrimonio, gastos de sepelio, entre otros.

El organismo brinda diferentes prestaciones de seguridad social que incluyen el pago por matrimonio, la ayuda escolar y varios más.

Los requisitos y la documentación a presentar están detallados en el sitio web oficial de la Anses, donde también se consignan los montos de las asignaciones que estarán determinados de acuerdo al rango en el que se encuentren los ingresos del grupo familiar. Además, es importante tener en cuenta que los turnos son online (se adquieren a través de la página) y los trámites son presenciales, señala la misma fuente.

Más sobre los beneficios

Prenatal: se le paga a aquellas personas que trabajan en relación de dependencia y esperan un bebé. Aunque el embarazo sea múltiple se paga uno sólo. Si la que trabaja es la mujer se le paga a ella, si el que lo hace es el papá del niño por nacer el trámite lo hace él y se le paga el salario por prenatal. El trámite puede iniciarse a partir de las 12 semanas de gestación.

El monto varía respecto al sueldo declarado, pero se les paga a los que tienen un sueldo desde los $200 hasta los $36.804 individualmente o $73.608 el grupo familiar. Estos van desde los $300 a los $1.400 por mes.

Embarazo para la protección social: es una ayuda económica para mujeres embarazadas que no tienen trabajo formal ni obra social. El trámite de solicitud es presencial, con turno y se realiza después del tercer mes de gestación. Para recibirlo tiene que estar inscripta en el Plan Nacer/Sumar en el Ministerio de Salud. El monto es de $1.412 se cobra 80% mensual y el 20% acumulado una vez que nace el niño.

Maternidad / Maternidad Down: es el pago que abona ANSES a todas las trabajadoras durante la licencia por maternidad que otorga el empleador. En caso de no realizar este trámite no cobra el salario ya que la empresa no es responsable de este pago.

El haber es sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) ya que depende de la Remuneración Bruta prorrateado por la cantidad de días que se encuentre en cada mes de licencia. No corresponde declarar en dicho campo ninguna suma relacionada con el Sueldo Anual Complementario (SAC-Aguinaldo). En el caso en que se otorgara un incremento salarial con retroactividad a meses en los que transcurrió la licencia.

Ayuda escolar anual: es la ayuda económica que se brinda una vez al año, en el mes de marzo a todos los trabajadores que tienen hijos en edad escolar. Los que no lo perciben automáticamente deben presentar control de escolaridad y se les liquida a los 60 días de presentado. El pago único es de $1.182.

Asignación universal por hijo: es una asignación mensual por cada hijo menor de 18 años (hasta 5 niños). Por hijos con discapacidad no hay límite de edad. Se puede solicitar desde el momento del nacimiento y la cobra uno de los padres, priorizando a la mamá. El monto es $1.412, se cobra 80% mensual y 20% acumulado.

Pago único de asignaciones (matrimonio, nacimiento y adopción): se realiza a los trabajadores en relación de dependencia por única vez por un hecho excepcional acontecido. Matrimonio: $2.466, nacimiento: $1.646, adopción: $9.863. Tienen que tener un ingreso de grupo familiar entre $200 y $36.804 (individual) o $73.608 grupal.

Desempleo: está destinada a los trabajadores que estaban en relación de dependencia y perdieron el empleo. Dicha prestación no puede ser inferior a $2.209,80 ni superior a $3.535,68, con más asignación similar.

Prestaciones previsionales: son las que realiza un ciudadano que quiere comenzar a tramitar su haber jubilatorio o quiere conocer el estado de sus aportes.

Subsidio de contención familiar: es un subsidio de $6 mil que se les otorga a familiares de un beneficiario previsional de Anses destinado a cubrir los gastos que tuvieron en el sepelio.