Año del centenario

Las actas perdidas de los ex alumnos de la Escuela N° 1

Cuatro de la tarde en la redacción. Estaba ahí yo junto a Estela, la correctora, esperando que Eduardo Galeano bajara de alguna nube y me inspirara para redactar algo para la edición de mañana. Siempre los domingos eran aterradores, más cuando las actividades al aire libre se paralizaban por las lluvias y había que cubrir las tres páginas de deportes con algo más que deportes.

1 de 3 de 3

*Por Mario Santillán





En eso estábamos, digo, con Estela, la correctora, cuando apareció “Yuyo” Verde, el esposo de Estela. “Yuyo” era el apodo (por la mata de pelambre dura) y Verde era su apellido, así que calzaba justo como el tango. Apareció agitando las manos, traía algo amarillo entre ellas.

“Aquí está lo que te prometí”, me dijo mientras su vozarrón aturdía la sala vacía. ¿“Qué me prometiste?”, le respondí. “Yuyo” tenía la rara cualidad de conseguirme, de vez en cuando, historias de la ciudad, algo con que aderezar la columna del domingo.

-El libro.

-¿Qué libro?

-El libro de actas perdido de la Escuela N° 1…

Y ahí recordé: En los viejos anaqueles de la secretaría de la escuela faltaba un libro de actas, el que correspondía a una asociación de alumnos formada en 1988, por el centésimo aniversario de la escuela.

De todos los documentos, faltaba ese libro, desvelo de muchas docentes que tenían a su cargo la biblioteca del colegio y ahí “Yuyo” lo tenía entre sus manos.

Me lo acercó y lo separó de una franela amarilla -ese era el color que había visto entre sus manos cuando entró-. Y me lo mostró.

Circulaba una leyenda con respecto a ese libro, se sabía que existía pues fue escrito por un grupo de ex alumnos que se juntaron para celebrar el centenario de la escuela en 1988. Hicieron varias cosas buenas, organizaron rifas. También se habían propuesto cambiar el cerco perimetral del colegio, no era este el de ahora, de cemento, sino alambre y estacas, como de campo. Con el paso de los años, las matas y los cardos le daban mal aspecto y como casi siempre no se podaban crecía no sólo el arbusto, sino el óxido en los alambres, dando una imagen poco agraciada al histórico edificio. Por eso, ese grupo de alumnos resolvió, en un gesto digno de aplauso, dotar al colegio de un nuevo cerco perimetral.





Fragmentos de aquellos libros

El libro de actas se inicia con fecha 20 de enero de 1988 y los ex alumnos se reúnen “en una de las aulas de la escuela a los efectos de continuar (…) con el objetivo de dotar a la escuela de un cerco perimetral. El mismo forma parte del trabajo que realiza parte de los ex-alumnos para celebrar el centenario de la Escuela N° 1. Este libro forma parte de los aspectos más salientes de esas reuniones”, escribe el secretario en una de las primeras páginas.

La Comisión Directiva estaba conformada por: presidente Benedicto Cárdenas; vicepresidente: Elsa López de Román; tesorera: Cecilia Macías; prosecretaria: Inés Díaz; protesorera: Rosa Oyarzo; 1ra vocal: Natividad Alvarez; 2da vocal: Mercedes Miranday; 3ra vocal: Eloisa Zúñiga; 4to vocal: Clotilde Díaz; 1er vocal suplente: Sofía Almonacid; 3ra vocal Lucía Zúñiga; revisores de cuentas: Beba Méndez y Olga Yebes.

Las reuniones se sucedían y, de acuerdo a lo asentado por el escribiente, también las propuestas: un programa de radio por LU12 que luego animarían Cárdenas y JJ Martínez. La participación con un carrito de choripanes en el 3er Festival de la Cordialidad, entre otras cosas.

Claro, no todas eran buenas noticias, al menos no pareció serlo el bingo que se organizó para juntar fondos: “... El sábado 5 de diciembre se realiza el bingo con un saldo que se detalla en el anexo... una primera impresión da como favorable esta reunión familiar”, pero, según la tesorera, el saldo sería “discreto”.

Placa conmemorativa, éxodo de integrantes y rifa canasta fueron otros de los puntos tratados por los ex-alumnos.

Por fin, el ansiado cerco perimetral estaba cerca. En efecto, en la página 7 (una particularidad de ambas actas es que ninguna tiene sello NdR), casi al final del folio comienza ya a hablarse del cerco: “El año nuevo encuentra a la Comisión metida de lleno (sic) en la construcción del anhelado cerco. En esta primera reunión se comienza a hablar de invitar al titular de la cartera de Educación para que asista a una de estas reuniones”. En la del 9 de enero, Tabaréz de Arquitectura Escolar explica a la Comisión Directiva detalles de la construcción. Según sus palabras, “personal municipal ha procedido a limpiar y despejar parte de la zanja que rodea el edificio...”.

También entre las mociones está: “... incluir en el diario La Opinión Austral la oreja que indique ‘En el año del centenario de la Escuela 1’”.

Curiosamente, los dos libros concluyen lo asentado en casi las mismas páginas, como si algo abruptamente hubiera hecho desaparecer a todos los integrantes. No hay más testimonios. Lo último que registran ambos libros es lo siguiente:

“Según el agente municipal, se comenzó a limpiar y despejar parte de la zanja donde se hará el cero. Además manifestó que se están haciendo algunos arreglos en el Colegio.

Siendo las 21:30 continúan reunidas las mismas personas...

Se habla también de recaudar fondos para la continuación del cerco perimetral (...) se propone entonces un relevamiento del costo de todo el cerco y la verja para tener una idea de lo que falta en australes (la moneda nacional en ese momento, NdR) para culminar la obra. La próxima reunión será el próximo sábado (7 de junio de 1988 NdR)”.





Y el misterio sigue…

Cuando concluí la lectura de aquellas líneas, una historia que volvía del pasado, caí en la cuenta que no le había hecho la pregunta obligada:

-¿Y vos cómo te hiciste de esto?

-Ni sueñes que te lo diga, ¿vos sos periodista no? Y un periodista nunca revela sus fuentes.…

Sonrió, me palmeó la espalda, tomó a Estela de la mano y me dijo “ya te la devuelvo…”.

Los vi irse por la salita vieja y me quedé solo en la redacción, dispuesto a ver qué armaba con lo que tenía entre manos.

Unos años más tarde comenté esto en rueda de amigos, recuerdos que de noche hacen saltar las historias más inverosímiles. Horacio arriesgó una respuesta: “Lo que pasó es que alguien les dijo que el cerco perimetral era patrimonio histórico nacional… modificaron algo que era casi de similar rango que el colegio… cuando se dieron cuenta, era tarde y ahí se dejó todo…”.

Pero ahí nomás saltó Diego y razonó que si era por eso, el colegio no hubiera sufrido las ampliaciones que tiempo más tarde tuvo. Pero era un cerco primigenio, insistió Horacio, las ampliaciones son eso… se ensamblan con el edificio antiguo, pero no se modifica el original.

Lo cierto es que quedó flotando la duda de por qué esa asociación había tenido tan poca vida, quizás conformada para eso nada más: desmontar el cerco y que el colegio tuviese algo más acorde a su historia. Pero quedaban las actas… Sin folio… Con firmas… Con escritos, pero nada más... ¿A qué anaquel estaba destinado?...