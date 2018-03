ACRG: sin la 1600cc, hubo cambio de horario

Ayer, la Monomarca 1300cc hizo pruebas en el José Muñiz.

Ayer, desde el Automóvil Club Río Gallegos informaron sobre la no participación de la categoría 1600cc en la primera fecha del campeonato anual. En consecuencia, surgieron cambios en los horarios del reglamento particular que no son tan significativos, pero cabe la oportunidad para advertir a los espectadores que mañana, en lugar de 5, habrá 4 finales: Fórmula Santacruceña, Stock Patagónico Pista, TPS y Monomarca 1300cc.

Hoy será la jornada para la realización de los entrenamientos oficiales, clasificación y series a partir de las 10:10. Mañana habrá entrenamientos oficiales y finales a partir de las 13:30.

Las tandas de clasificación comienzan a las 12:00 con la Fórmula Santacruceña, luego ingresan las máquinas de la Stock Patagónico Pista, luego el Grupo A de la Monomarca 1300cc, el Grupo B, para dar paso al Grupo A del TPS, luego el Grupo B hará de las suyas. La segunda tanda comenzará a las 15:05 y estiman cerrar a las 15:50. Las series para la Monomarca 1300cc será a 6 vueltas desde las 16:10. A continuación será el turno de la TPS.

Mañana, todo empezará a las 11:00 con los entrenamientos oficiales. Para las finales, la Fórmula abre el espectáculo y tiene por delante un total de 15 giros. Luego será el turno de la Stock Patagónico Pista con 15 vueltas, en tanto que el TPS debe completar 17 y la Monomarca 1300cc, 19.