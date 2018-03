Deportes Alternativos

El alternathlón convocó a estudiantes y profesores

En Caleta Olivia, Ricardo Acuña, titular de CODA Sports y del Consejo Argentino de Deportes Alternativos, estuvo a cargo de un encuentro formativo. En el alternathlón se trabaja sobre diferentes deportes, uno tras otro. Este año promocionarán los deportes alternativos para medios acuáticos.

En Caleta Olivia hay gran interés por los deportes alternativos en los que se trabaja con elementos menos tradicionales.

Esta semana en Caleta Olivia se desarrolló el encuentro de formación denominado alternathlón, el cual fue dictado por el profesor Ricardo Acuña, presidente de la Comisión de Deportes Alternativos Argentina (CODA Sports) y del Consejo Argentino de Deportes Alternativos.

La actividad convocó a un gran número de profesores, instructores de deportes, además de estudiantes de Caleta Olivia que incluso podrán cursar la Diplomatura Internacional de Deportes Alternativos.

Tras destacar la convocatoria realizada por la Supervisión Municipal de Deportes, el docente señaló que Caleta Olivia es una de las localidades que más atiende el deporte alternativo en Argentina y explicó, respecto a la tarea realizada, que “estrenamos un formato que es ‘alternathlon’ que unifica muchos deportes, uno atrás de otro, la gente está dividida en equipos y de esta manera aprende, se divierte y compite. Están adquiriendo muchísimas herramientas que sirven para colonias, campamentos, escuelas, emprendimientos personales, centros de jubilados e intervenciones comunitarias. Arrancamos con actividad física y trabajando valores.

Nuestros juegos son todos basados en elementos reciclados y somos deportes alternativos porque generamos alternativas a las diferentes pelotas, bastones o flota flota de pileta, les cambiamos el uso y la gente valora muchísimo eso, son deportes en los que no hay ni buenos, ni malos, todos están en igualdad de condiciones”.

Actualmente los deportes alternativos despiertan gran interés en jóvenes y adultos de la ciudad de El Gorosito, por lo cual está previsto darles continuidad a estos espacios de formación a lo largo del presente período. En este sentido, el profesor Acuña adelantó: “este año promocionaremos también los alternativos para medios acuáticos, tanto para el mar como para piscinas; tendremos varias instancias de capacitación, como una de las sedes en la Diplomatura Internacional de Deportes Alternativos va a ser Caleta Olivia también, vendremos cuatro veces al año a la parte presencial de este curso, que también es virtual y que permitirá que los chicos puedan estudiar y tener el aval de universidades de Colombia, España y varias de Argentina”.

Finalmente, el profesor Pablo Fontana, jefe de Departamento de la Supervisión de Deportes, manifestó: “la capacitación consistió en un trabajo teórico-práctico experimentando distintos juegos y presentando deportes alternativos, en esta ocasión deportes nuevos. Los juegos alternativos son deportes no tradicionales, poco conocidos, que también tienen ligas, torneos e incluso se desarrollan a nivel mundial, pero acá en el país no son muy conocidos. Esto después se puede trabajar en las escuelas, los gimnasios, colonias, etc., por lo que estas capacitaciones son muy importantes”.