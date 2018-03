Policiales

No lo dejaron robar una damajuana y destrozó una vidriera al grito de “quiero vino”

El hombre fue apresado luego de intentar llevarse un botellón con 5 litros de alcohol. Según el dueño del almacén, luego de ser echado del lugar, volvió cantando “quiero vino, quiero vino”, estrofa de una reconocida canción del grupo La Mark.

Como un problema que parece no tener solución se han transformado para los vecinos de la villa Alfredo Lorca, las reiteradas escenas de jóvenes deambulando por las calles en evidente estado de ebriedad, especialmente en las noches, e incluso de día, derivando muchas veces tal condición etílica en comportamientos que terminan en pleitos u otros actos de connotación violenta.

Ejemplo de ello fue el relato que dio a La Prensa Austral, el dueño del almacén Oriente, Pedro Andrade Saldivia, cuyo local está presente en el sector desde hace 20 años y que ayer debió enfrentar precisamente la ira de un sujeto que -bajo los efectos del alcohol- intentó llevarse un ‘chimbombo’ (botellón de vino de varios litros) sin pagar pero que al ser interpelado para cancelar el importe, las emprendió con furia contra el inmueble. “Eran como las 10 de la mañana, nosotros estábamos atendiendo y entraron dos jóvenes, los cuales empezaron a recorrer el local y cuando va saliendo, uno con un ‘chimbombo’, yo llego a la puerta y le digo que ¿‘lo vas a pagar’? y me dice que no. Ahí empezó a insultarme y después procedió a romper la puerta de la entrada. Después cuando se fue, cerramos la reja porque vi que estaba muy violento”.

Ofuscado, el individuo no quedó satisfecho con el daño y las groserías proferidas, sino que junto con ello, se dio el tiempo de completar su acto de ensañamiento. “A los 5 minutos -el agresor- vuelve directamente a atacarnos, entonces como tengo reja electrónica, la cierro y me hizo pedazos los vidrios. La suerte que tuve yo es que cerré la reja, porque él venía con un palo grande”, dijo puntualizando además que personal de la Primera Comisaría de Carabineros se constituyó rápidamente en el lugar, donde detuvo al individuo, tras lo cual llegaron efectivos de Labocar.

Pese a lo vivido, Andrade precisó que lo acontecido es un caso aislado, ya que sólo en una ocasión anterior vivió algo similar, cuando fue atacado por individuos fuera de su local. Como dato anexo, el afectado relató que los jóvenes que ingresaron al local son vecinos del área y por tanto clientes frecuentes, con quienes no había tenido problemas con anterioridad. “Lo que pasa es que estaban mareados, entonces al andar con trago y no tener plata para comprar, lo que hacen es robar”, complementó a la vez que recalcó: “No me siento intimidado por nadie, prestamos un servicio a la población y si tenemos miedo, ¿tenemos que cerrar nuestros locales? De ninguna manera, porque es nuestra fuente de trabajo”. (prensaaustral.cl)