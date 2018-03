El juez federal Julián Ercolini dio por cerrada la investigación y dispuso que la ex mandataria y otras 15 personas fueran enviadas a juicio, entre ellos el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obra Pública José López, el ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública y primo de Néstor Kirchner, Carlos Kirchner –los tres detenidos–, el empresario Lázaro Báez y su hijo Martín -quienes estaban a cargo de la empresa Austral Construcciones-, y el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti.

Esta es la segunda causa en la que la ex presidente es enviada a juicio. La primera fue la del "dólar futuro" que está a cargo del Tribunal Oral Federal 1.

La expectativa es que hoy se sortee el tribunal que juzgará el caso de la obra pública. También se espera para los próximos días que el juez Claudio Bonadio mande a juicio el caso del memorándum con Irán, en el que Cristina Kirchner también está acusada.