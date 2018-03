Docentes

Cormak: “El gobierno no tiene que subestimar a nuestro sindicato”

El Secretario General de ADOSAC hizo referencia al Congreso Provincial que será este sábado y acerca de las reuniones con el CPE. Además, marcó algunos aspectos que diferencian al gremio santacruceño con CTERA.

El referente del gremio docente se encuentra participando del Congreso de CTERA en Buenos Aires, donde planteará la conflictiva situación que atraviesa ADOSAC en nuestra provincia. En este sentido, Cormak sostuvo - en comunicación con LU12 Radio Rio Gallegos- que la situación docente es complicada a lo largo y ancho del país, ya que con los gobiernos provinciales “no hay paritarias”.

Si bien, las bases de ADOSAC estan con CTERA, el Secretario General señaló que “no somos parte de la misma línea de quienes conducen” el gremio nacional ya que “hay que tener independencia del poder político” y quienes están al frente de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina “han estado co-gobernando con los gobierno de turno”. En este sentido, hizo hincapié en que aunque anteriormente se ha aislado la situación de los docentes de Santa Cruz a nivel nacional, “entendemos que somos una entidad a base de CTERA y que nuestra presencia es importante”.

En cuanto a la paritaria que mantuvieron los referentes de ADOSAC con las autoridades de CPE, expresó que “fue una reunión paritaria muy cuestionable, se restringe los temas a tratar como la discusión salarial y esto no puede ser un tema tabú”. Dijo además que las reuniones con las autoridades del Consejo son un “acting” para que “los padres vean que al CPE le interesa el diálogo”.

“Nadie quiere repetir un año como el 2017, pero se necesita consenso” sostuvo.