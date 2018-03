Tras el discurso

Las voces de los diputados

Luego de las palabras de la primera mandataria provincial, tanto los legisladores del bloque oficialista como los del opositor ofrecieron su impresión al respecto.

Matías Mazú

El jefe del Bloque del Frente para la Victoria sostuvo que la gobernadora marcó la agenda 2018 con varios temas, “muchos de ellos que debemos tratar como la salud, la situación de la Caja de Servicios Sociales, el petróleo y también la producción de carbón para la usina, que son cosas estratégicas para Santa Cruz”.

Dentro de la tarea legislativa, apoyó el desafío lanzado por la titular del Poder Ejecutivo en cuanto a tratar una nueva ley para la obra social provincial de manera ordenada y contundente.





Claudio García

“Fue muy clara en el panorama provincial y en la relación de la provincia con la Nación, con una pauta de funcionamiento buscando el autosustento para que no sea el Estado Provincial el que tenga que sostener en soledad las inversiones necesarias, e hizo un llamado a los municipios para que puedan ponerse al día con ayuda del Estado”, argumentó.





José Bodlovic

“Fue un discurso que tuvo todos los aspectos, estamos saliendo de una crisis casi sin apoyo del Gobierno Nacional, mejorando un poco nuestra recaudación y bajando la cantidad de funcionarios políticos para no cargar tanto el sector público”, dijo.





Carlos Santi

El diputado por Pueblo de Puerto Deseado destacó especialmente el anuncio de la gobernadora referido a becas para estudiantes santacruceños, ya que “creo que estamos sentando las bases para tener un futuro mejor y para tener nuestros propios profesionales”.

Además, consideró que “me parece que no se culpó tanto al Gobierno Nacional, sino que continuamente se evidenció que los males nuestros los tenemos que resolver nosotros”.





Daniel Gardonio

El presidente del Bloque de Unión para Vivir Mejor consideró que “la gobernadora habla de una realidad que no es la que vemos en la provincia ni la que viven los vecinos. Habló de que se está saliendo de la crisis, pero yo no veo que esto sea así. Habló de logros en salud, logros que no se ven porque la salud presenta una realidad que es tremenda, con falta de profesionales, con servicios que no se prestan y sin poder garantizar los medicamentos a los vecinos. En Santa Cruz el mejor médico es el avión que deriva a los pacientes a Buenos Aires”, criticó.

“Yo quiero creer, pero la verdad no hay una sola muestra de que el gobierno quiera cambiar, vea la realidad, quiera dialogar, debatir y generar espacios de trabajo conjunto”, agregó.

Además, en términos legislativos, dijo que “no se debaten nuestros proyectos, no se trabaja en comisión, no se escuchan las propuestas ni aportes que tratamos de hacer y se convirtió a la Cámara en una escribanía que sólo aprueba lo que manda el Ejecutivo. Así vivimos los últimos años en la Cámara de Diputados y por lo que vimos en la última sesión, esa sigue siendo la intención del gobierno de Alicia Kirchner, cerrar la Legislatura”.

“Es una vergüenza que haya 600 proyectos que jamás se leyeron en la comisión de Legislación General, que las comisiones duren 10 minutos y que no se tenga en cuenta ninguna de las propuestas que presentamos”, remarcó.





Santiago Gómez

El diputado por municipio de Río Gallegos reconoció pequeñas mejoras en diversos ámbitos de la provincia, como “una especie de resarcimiento a todo el daño se hizo en los últimos 20 años, pero que no incluyó políticas claras en cuanto a cuestiones coyunturales como la educación, la salud, el pago de salarios y el trabajo. La sensación es que continuamos sin una política clara sobre cómo vamos a salir adelante”.