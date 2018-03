Caleta Olivia

Vehículo cayó a una zanja

Afortunadamente la conductora no resultó con lesiones. (Foto: Voces y Apuntes)

Un vehículo Renault Kangoo que transitaba por la ruta provincial N° 12 se despistó y terminó en una zanja en momentos en los que ingresaba a la ciudad de Caleta Olivia.

El hecho ocurrió sobre la ruta provincial N° 12 en el acceso oeste de la ciudad de El Gorosito, entre el Barrio Nuevos Pobladores y el 17 de Octubre, donde hasta hace unos meses se realizaban las obras de la Circunvalación.

Según informó el portal de noticias digital local Voces y Apuntes, en ese sector se encuentra una rotonda que estaba cerrada por los trabajos, pero luego de la paralización de las obras, el Municipio decidió volver a abrir el tramo para descongestionar el tránsito que era desviado por calles de la ciudad.

El incidente fue protagonizado por un Renault Kangoo que circulaba en sentido norte-sur donde, por motivos que se desconocen, el vehículo terminó incrustado en un pozo de gran profundidad ubicado a la vera del camino.

Fuentes policiales consultadas por este medio indicaron que al momento del incidente solamente una mujer mayor de edad viajaba en el utilitario y que no hizo falta su traslado al Hospital Zonal ya que no presentaba lesiones y no deseó utilizar su derecho a la atención médica.

A través de las redes sociales, vecinos de la localidad que cotidianamente utilizan el acceso reclamaron por más iluminación y señalización en la zona, ya que, tras las obras de Circunvalación, se han registrado diversos incidentes viales.