Procedimiento Policial y Judicial

Allanan frigoríficos sospechados de contaminación ambiental

Los reiterados casos de eliminación de residuos contaminantes en la zona de la costanera y la ría local sumaron ayer un nuevo capítulo al realizarse un allanamiento a frigoríficos de Río Gallegos sospechados de esa maniobra.

Uno de los frigoríficos allanados. 1 de 2 de 2

La medida fue ordenada por la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA-Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental) apoyado por la delegación local de Policía Federal.

La Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental pertenece a la órbita de la Procuración General de la Nación y fue creada con dos objetivos principales: generar investigaciones preliminares y apoyar las investigaciones en curso en materia de infracción a la ley de residuos peligrosos. Fue desde allí que se inició una investigación en 2016.

Durante la víspera personal de la repartición policial realizó pericias en las instalaciones de tres frigoríficos de la ciudad: Orenaike, Faimali y Montecarlo. Durante el operativo se tomaron muestras de los desechos que llegan a la ría.

La serie de episodios con que acabó ayer esta situación no es nueva, teniendo en cuenta que los establecimientos instalados allí hace más de dos o tres décadas no tenían este tipo de problemas: el casco céntrico estaba lejos y los barrios nuevos no llegaban ni siquiera a Chiclana y Almirante Brown.

Pero ese estatus se modificó con la extensión de la ciudad y los frigoríficos quedaron entre dos importantes avenidas: Zapiola y Almirante Brown.

Con mayor frecuencia a partir de los últimos diez años, desde la Secretaría de Medio Ambiente se gestionaron medidas para morigerar el daño, pero las denuncias de vecinos, muchas veces acompañadas con fotos y ahora aún más instalando el tema en las redes sociales, provocaron un mayor énfasis en tratar de gestionar algo con más efectividad que denuncias y multas.

Durante la víspera se concretó finalmente otro operativo y una serie de allanamientos “sobre algunos frigoríficos de renombre, investigados por arrojar desechos en el vaciadero municipal y en la costanera”, explicó a La Opinión Austral el jefe de la dependencia de la Policía Federal en Río Gallegos, Adrián Lotocki.

“Ellos tienen que tener una cámara especial para este tipo de desechos de los animales. Todo lo tiran a la costanera y al vaciadero. Todo eso contamina el agua” indicó el oficial.

“Hicimos peritajes, pedimos colaboración a la División Operación de Delitos Ambientales de la Policía Federal. Ellos viajaron con toda la evidencia recabada e hicieron las pruebas de laboratorio”, añadió. Para analizar las muestras se logró que se utilice el laboratorio del Superior Tribunal de Justicia, de acuerdo a lo informado por el sitio winfo.com.ar





Leyes ambientales

Si bien algunas provincias cuentan con leyes ambientales propias, la ley 24.051 tiene alcance nacional y la deben cumplir en todas las jurisdicciones, pero la medida fue elevada al Juzgado Federal de Río Gallegos.

La investigación –en el marco de la Ley Nacional 24.051-, se inició hace dos años y abarcó una serie de medidas que incluyó pericias que investigan si los desechos van a la zona del estuario.

El delegado de la PF sostuvo que han tenido ya varias denuncias de los vecinos de la zona por las emanaciones fétidas y todo tipo de contaminación.

Agregó que el material peritado corresponde “a tres frigoríficos” e incluyó asistencia de dos móviles sumados a personal afectado al allanamiento que arribó a la ciudad por vía aérea.