Asociación Ambiente Sur

Conservación ambiental: el legado de “Pirincho” Roquel

La Asociación Ambiente Sur quiere sumarse a los homenajes y reconocimientos realizados a Héctor “Pirincho” Roquel con motivo de su fallecimiento, que significa una gran pérdida para nuestra organización por el apoyo y compromiso que siempre brindó a nuestro trabajo. Encontramos en él una persona que además de sus valores personales y como hombre político por todos señalados, fue un pionero en la provincia de Santa Cruz en impulsar políticas públicas para la conservación del ambiente y, desde ese lugar, que es nuestro ámbito de acción, queremos recordarlo.

“Pirincho” fue unos de los primeros en confiar y apoyar la iniciativa de un grupo de ciudadanos de Río Gallegos que quería nuclearse para encarar gestiones y medidas de conservación de los ambientes urbanos que conservan flora y fauna originarias, a través de campañas, educación ambiental, investigación científica y con un componente en el que Héctor Roquel siempre creyó e impulsó, llevando las palabras y convicciones a los hechos: la participación ciudadana como garantía de control para que las medidas de conservación se implementen y, luego, se sostengan en el tiempo. Aquel grupo fue el inicio de la Asociación Ambiente Sur en 2007.

En ese sentido, quien ocupara la máxima responsabilidad en el municipio de Río Gallegos como intendente por dos períodos, creó en su primera gestión la Agencia Ambiental Municipal, cuya misión fundamental se centró en resguardar como Autoridad de Aplicación un extraordinario ecosistema como es el estuario del río Gallegos, reconocido en 2005 por ser un Sitio de Importancia Internacional para las aves playeras migratorias. Posteriormente, la agencia fue también Autoridad de Aplicación en el Sistema de Reservas Naturales Urbanas (SRNU), constituyéndose Río Gallegos en ciudad pionera en nuestra provincia en la conservación de su ambiente.

Así, con su decisión política y el compromiso desde la gestión, fue posible mediante instancias participativas sancionar en 2004 la Ordenanza Municipal Nº 5.356, que creó la Reserva Costera Urbana de Río Gallegos, protegiendo el estuario y su fauna y flora que, por el avance de la ciudad sobre la costa y una comunidad que desconocía la riqueza de estos ambientes, estaban seriamente amenazados. A partir de la sanción de la ordenanza, se avanzó en forma continua en demarcación, control, señalización y en la elaboración interinstitucional del plan de manejo, que define los espacios y usos que se da a cada uno de ellos. Quedaron asegurados de esta forma inestimables beneficios ambientales para la ciudad, que perdurarán en el tiempo y para las nuevas generaciones, lo cual no es una descripción ampulosa sino realista, dadas las condiciones globales del ambiente, de las que no escapa nuestra ciudad.

Otra de las cuestiones centrales que desvelaron a “Pirincho” en materia ambiental durante su gestión fue el traslado del Vaciadero Municipal, que todavía provoca un fuertísimo impacto sobre la reserva costera y sobre la ciudad, afectando la salud pública. Muchísimas fueron las gestiones que se emprendieron entonces, entre ellas, la administración municipal que conducía realizó una considerable inversión para que profesionales de la UNPA-UARG y externos diseñaran el proyecto que permitiera la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, con propuestas de reciclado, construcción de una planta de transferencia y de un nuevo sitio de disposición final de residuos alejado de la ciudad y con una vida útil de más de 30 años. Este fue un sueño que Héctor Roquel no pudo ver realizado ya que, aunque en gestiones posteriores se logró la obtención de los fondos, todavía no se han solucionado las problemáticas mencionadas. Nuestra asociación acompañó este proyecto con campañas de sensibilización de la comunidad, campañas en medios de comunicación, realización de un plan piloto de compost en un barrio de la ciudad, talleres, capacitaciones, la producción de la primer obra de teatro ambiental para niños, etc. Fue la denominada Campaña del Orgullo por el Estuario, que fue apoyada por su gestión, haciendo crecer la conciencia ciudadana sobre los recursos y beneficios que este ecosistema otorga a la ciudad.





Participación ciudadana para la conservación

Un hito en materia ambiental y de participación ciudadana lo tuvo como protagonista: la convocatoria en 2007 de la primera Audiencia Pública de la ciudad para tratar el proyecto de ordenanza que creaba el Sistema de Reservas Naturales Urbanas (SRNU) en Río Gallegos, el cual comprendía al estuario, lagunas y sitios con flora y fauna originarias dentro del ejido municipal. Esa audiencia fue modelo en su formato y ejecución ya que contó con la participación de ONGs especializadas en el tema, la capacitación de funcionarios y ciudadanos para su convocatoria, la publicación de cuadernillos de formación ciudadana y el libro “Ciudadanía” de Alejandro Rojo Vivot.

En 2009, el Concejo Deliberante aprobó la Ordenanza Nº 6.762, que creó el SRNU. Esta ordenanza contempla la conformación de un Ente de Manejo Participativo de las reservas, el cual fue instituido por Roquel a través del Decreto Nº 5.244/11, asegurando así la participación en el manejo de estos ambientes no sólo del Estado, sino también de ONGs, universidad y vecinos.

Su voluntad de transparencia y participación quedó de manifiesta también durante su gestión con la decisión de sancionar la Carta Orgánica Municipal, que hubiera permitido plasmar en la constitución de la ciudad los avances alcanzados en materia ambiental. El presupuesto para la misma no fue aprobado por el Concejo Deliberante de entonces.

En 2011, a poco de concluir su segundo mandato, Roquel dejó inaugurado el Centro de Interpretación Ambiental “Estuario del río Gallegos”, único en su tipo en la Patagonia, ocasión en que, dando muestras de su forma de entender la cosa pública y sin egoísmos políticos, hizo posible unificar los esfuerzos del municipio, la UNPA-UARG y nuestra ONG para lograr la construcción del centro. Es de destacar que Río Gallegos sirvió con estos riquísimos procesos institucionales para inspirar a otras ciudades de la provincia y la región patagónica a proteger sus ambientes originarios.

En este breve espacio hemos intentado resumir el legado de “Pirincho” Roquel en materia de conservación y, en particular, manifestar públicamente nuestro agradecimiento como institución a su confianza y apoyo, que trasciende los partidos y habla de un Político con mayúsculas.