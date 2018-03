Liga Argentina Femenina

Universitario de Caleta Olivia no pudo con Banco Provincia

Por 3 sets a 0, el equipo santacruceño perdió con Banco Provincia de La Plata. “Universitario tiene un equipo muy fuerte, en el primer partido que las enfrentamos ganamos con facilidad, hoy nos costó y nos desordenaron”, admitió la capitana del sexteto visitante. Anoche, Las Maras disputaba el último partido de la fase.

Por 3 sets a 0, la victoria fue para la visita. (Foto: Lautaro Gómez Mendoza / Patagonia Deportes) 1 de 4 de 4

En la noche del miércoles, Universitario Caleta Olivia afrontó su cuarto y penúltimo compromiso en condición de local, frente a una de las potencias que conforman la competitiva Liga Argentina Femenina, Banco Provincia de la ciudad de La Plata.

En el primer set, las chicas caletenses volvieron a demostrar toda la entrega y el corazón que ponen en cada partido, aunque no pudieron con la eficacia de las atacantes rivales que cerraron el primer capítulo con un resultado de 21 a 25.

Los ataques contundentes fueron la principal virtud de Banco Provincia para llevarse los tres puntos.

En el segundo set, el sexteto visitante mostró su mejor cara, afianzándose en cada punto y demostrando la jerarquía individual de sus jugadoras para cerrar un cómodo 12 a 25. Ya en el último set, Las Maras volvieron a levantar el nivel, pero no fue suficiente, por lo que fue muy similar al primero con el mismo resultado de 21 a 25 que sentenció la victoria para “Las Guapas”, que sumaron tres puntos más y quieren pelear la primera posición.





En cancha

Ana Laura Novelli, capitana de Banco Provincia, expresó: “El partido fue un poco desprolijo, no era lo que veníamos entrenando, nos costó adaptarnos al lugar. Nosotras siempre buscamos el máximo nivel y hoy nos costó, Universitario tiene un equipo muy fuerte, en el primer partido que las enfrentamos ganamos con facilidad, hoy nos costó y nos desordenaron”.

Por su parte, Melisa Mercado, jugadora local de Universitario, destacó: “Cuando nos tocó jugar allá nos mataron, no lo pudimos disfrutar. Hoy fue mucho más parejo y más allá de todo, estamos siempre aprendiendo. Las hicimos que se movieran un poquito, la diferencia no fue tanta, no es que nos vamos conformes, pero se hicieron bien las cosas”.

En tanto que Federico Santos, ayudante técnico de Mariano Ristorto en Uni, comentó: “Planteamos un partido bastante inteligente contra un equipo muy contundente en ataque y con una buena defensa. La gente les metió mucha presión, se sorprendieron por el marco, la cantidad de gente y el aliento”.