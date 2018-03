Campeonatos 2018

Comienzan los Apertura

El domingo, desde las 14:30, se disparará con carabinas .22 en el polígono central “Juan Davidson”. El torneo será válido por una de las cuatro fechas del Campeonato Apertura.

Este domingo, quienes practican tiro alinearán las miras.

Este domingo, en el Tiro Federal Patria de Río Gallegos comenzarán los Campeonatos Apertura 2018, con un torneo para carabinas .22 a partir de las 14:30 en el polígono central “Juan Davidson”.

Como siempre, el campeonato consta de cuatro fechas en cada una de las disciplinas, puntuando las tres mejores, y es auspiciado por Oscar Papini-Seguros La Segunda.

Se podrá competir en las disciplinas 1) Carabinas.22 miras abiertas “de caza” tendido a 50 m. categoría Inicial a blanco IP1, 2) Carabinas.22 miras abiertas “de caza” tendido a 50 m. categoría Juvenil a blanco IP1, 3) Carabinas.22 miras abiertas “de caza” tendido con apoyo a 50 m. (categoría Minis Sub 12) (blanco IP1), 4) Carabinas.22 miras abiertas “de caza” tendido a 50 m. categoría Avanzada (blanco 4 150/50), 5) Carabinas.22 miras abiertas o telescópicas “de caza” de pie a 50 m. (categoría Unica), 6) Carabinas.22 “de caza” con miras telescópicas hasta 9 aumentos tendido a 50 m. (categoría Inicial), 7) Carabinas.22 “de caza” con miras telescópicas hasta 9 aumentos tendido a 50 m. blanco 4 50/300 (categoría Avanzada), 8) Carabinas.22 miras telescópicas “de caza” tendido con apoyo a 50 m. (categoría Minis Sub 12) (blanco IP1), 9) Carabinas.22 de caza alta precisión (Sniper), con 1 apoyo y miras telescópicas a 50 metros (categoría Unica) (4 blancos pistola neumática), 10) Carabinas.22 miras abiertas “de caza” en 3 posiciones a 50 m. (categoría Unica)(blanco 4 150 / 50), 11) Carabinas.22 miras abiertas “FAT ” tendido a 50 m. blanco 50/300 (categoría Unica) y 12) Carabinas.22 miras ortópticas “libres” tendido a 50 m. (categoría Unica) blanco internacional carabina (6).

En las disciplinas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 no se admiten correas o equipo de tiro, sólo telescopios. En la 8 se admite bípode o bolsa de arena delantera. En las disciplinas 9, 10 y 11 se admite el equipamiento personal aprobado por la ISSF.

Cada disciplina implica hacer 20 disparos en 25’.

El club facilitará sin cargo extra carabina a quien no la disponga en las categorías: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.





Inscripciones

Las inscripciones se recibirán hasta las 16:00 y se solicita puntualidad.

Cabe señalar que los tiradores tirarán según su orden de llegada.

La inscripción tendrá un costo de $ 100 para socios, $ 50 para socios cadetes, $ 150 para no socios, $ 75 para no socios cadetes, por disciplina, máximo dos disciplinas. Las damas no abonarán inscripción.