Inicio período legislativo

Alicia Kirchner: “Necesitamos plantar buenas semillas”

Al brindar su discurso inaugural en la Cámara de Diputados, la gobernadora trazó una analogía entre la metáfora del título de esta nota y la necesidad de tener un “Estado calificado”, para lo que anunció un programa de “50 becas de enseñanza superior, técnicas y profesionales” para los empleados de la administración pública. Además, auguró que en la primera sesión ordinaria “se apruebe el proyecto de equidad de género”, pidió por una legislación que normalice la Caja de Servicios Sociales y dejó abierta la posibilidad de debatir una nueva ley de coparticipación.

La sesión inaugural que dio inicio al período legislativo comenzó puntual. Estaba pautada para las 9:30. Se había designado ese horario luego de la repentina muerte del diputado nacional Héctor “Pirincho” Roquel y el posterior sepelio, que se realizó ayer al mediodía en la capital santacruceña.

Con 23 legisladores presentes (Ormeño estuvo ausente por “razones personales”), el vicegobernador Pablo González pidió un minuto de silencio en memoria de “Pirincho” y luego el recinto entero aplaudió con fervor al ex intendente de Río Gallegos. La bandera nacional se izó a media asta por el mismo motivo y en el comienzo de su discurso, la gobernadora Alicia Kirchner hizo mención a la figura política del diputado nacional por el radicalismo.

Como es uso y costumbre, cuando la gobernadora habla ante la Legislatura Provincial, lo hace con la presencia de todo su gabinete de ministros, aunque en esta oportunidad eso no ocurrió. En el equipo hubo dos notables ausencias: la del ministro de Economía, Juan Donnini y la del ministro de la Producción, Leonardo Alvarez. Del primero es un hecho su reemplazo por el CPN Ignacio Perincioli, el que se espera ocurra durante este mes de marzo, y por lo tanto su ausencia, aunque igualmente sorprende, podría ser esperable. No así la del ministro de la Producción, quien se encuentra en la ciudad y se ignoran las razones por las cuales no estuvo en la sesión inaugural, alimentando los rumores que circularon días atrás respecto a su posible salida del ministerio que ocupa.

En cumplimiento del Artículo N° 119 de la Constitución Provincial, entonces, la primera mandataria inició su discurso destacando el Acuerdo Social Santacruceño, por el que el año pasado convocó a todos los actores de la provincia para “invertir en el coraje y valor santacruceño”.

En ese punto y ante un contexto nacional de una “fuerte detracción de la actividad económica, la industria y obra pública”, indicó que “la generación de empleo debe recorrer otros caminos asociados a polos productivos” y agregó que debe realizarse una “búsqueda de recursos propios sin demagogias”. En este sentido, dio detalles de los logros obtenidos en materia de hidrocarburos, minería y pesca, entre otras actividades productivas. “Santa Cruz tiene futuro”, resaltó.





Finanzas

En ese contexto, la gobernadora detalló que “se está trabajando para relanzar el Crédito Sindicado, en la firma de un nuevo financiamiento por parte de Nación por medio del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, en la colocación de un bono local-internacional por hasta 350 millones de dólares y en el refinanciamiento de deudas con vencimientos durante ejercicios por medio del bono a ser cobrado por la provincia en el marco del Consenso Fiscal”.

Además, anticipó que desde el Ejecutivo planean “formalizar un convenio con los municipios para seguir dándoles un apoyo consensuado y ordenado. Tenemos que encontrar progresivamente un camino accesible para que puedan regularizar sus deudas con las cajas y el ISPRO”.

Allí mencionó que “la deuda de los municipios con la Caja de Servicios Sociales, sólo desde el 10 de diciembre de 2015 a diciembre de 2017, es de aproximadamente 1.100 millones de pesos. Y con la Caja de Previsión, en el mismo lapso, es de aproximadamente $ 3.160 millones”.





Empleo

En otro orden, Alicia remarcó que “en este contexto de políticas nacionales que no consideran el desarrollo de la Patagonia, nuestra prioridad ha sido cuidar el trabajo de los santacruceños y contener a los más vulnerables, desde una cuestión política de derechos, obligaciones y equidad”.

“Elegimos el camino de proteger el empleo público, sabiendo que de no hacerlo cientos de familias caerían en la nada, como ha pasado ya con algunos sectores de la producción”, destacó y contrapuso “lo que está pasando con YCRT, donde están despidiendo trabajadores con el consecuente impacto en el movimiento económico de las localidades de la Cuenca Carbonífera”.

En esos términos, dijo que “la falta de empleo y la brutal caída del consumo que afecta a las provincias argentinas es en nuestro caso un desafío”, aunque indicó que “la generación de trabajo genuino es indispensable, permitirá no sólo generar riqueza, sino una justa redistribución de los ingresos”.

Por eso, resaltó la importancia de “promover el desarrollo energético agregando valor a la producción resulta clave para la transformación de nuestra provincia. Entiendo que en estos 26 meses mostramos un nuevo rumbo que nos acercará progresivamente al colectivo que supimos ser no hace tanto tiempo atrás”, reconoció.





“Estado calificado”

“Ante la necesidad de conformar un Estado calificado es que formamos un programa de becas”, anticipó la mandataria principal y lo ejemplificó con una metáfora en relación a “la decisión de plantar semillas que traigan buenos frutos. Necesitamos plantar buenas semillas”, enfatizó.

Por eso, anunció un sistema de 50 becas de enseñanza superior, técnica y profesional anuales financiadas por el Unirse, cuyo monto será el mismo que una categoría 10 de la ex 591, con un pasaje al año ida y vuelta desde su localidad a los centros de estudios universitarios.

Las becas serán destinadas al desarrollo de profesionales y técnicos que tengan que ver con el desarrollo productivo de Santa Cruz: ingeniería y técnicos en minería, petróleo, gas, química y energía, producción de medicamentos, economía, medio ambiente y médicos.

“Quiero que tengamos el coraje de defender los sueños, las esperanzas, que nuestro capital sea la confianza, el tesón, la prepotencia del trabajo, el esfuerzo, la inteligencia y la solidaridad. Eso es lo que nos va a permitir construir la Santa Cruz que queremos”, expresó.





“Acorde a los nuevos tiempos”

En otro orden, Kirchner hizo referencia a la Caja de Servicios Sociales, mencionando que se encuentra en “una situación financiera altamente crítica al no poder cumplir los municipios con el aporte a la obra social”.

Por eso, pidió que “cuidemos entre todos nuestra obra social”, para lo que auspició “su normalización acompañada de una nueva ley que la regule acorde a los nuevos tiempos, con caracterización en su estructura y procesos, planificación sanitaria, atención de afiliados y adherentes al sistema, modelos de prestación, instrumentos de prevención y selección de prestadores, que sin ser excluyente tenga la máxima sustentabilidad financiera, cuidando que no sean los pacientes la variable de ajuste”, detalló.





¿Nueva copa?

Luego de que los municipios de Río Gallegos y de El Calafate elevaran sus respectivas quejas por “una mala distribución” de la coparticipación durante los últimos meses, la gobernadora mencionó que “la provincia transfiere el 29 por ciento de sus ingresos a los municipios”.

Además, señaló que Santa Cruz “es uno de los pocos distritos que les permite a sus municipios la recaudación propia del Impuesto Inmobiliario Urbano y la Patente de Automotores”.

“Nuestra provincia es una de las que más transfiere a sus municipios de sus ingresos totales, lo que no quita que se pueda discutir una nueva ley”, planteó como posibilidad.