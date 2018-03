Discurso inaugural

“No coincidimos con el panorama, supuestamente, alentador”

El diputado Gardonio, presidente del bloque de Unión para Vivir Mejor en la legislatura provincial, se refirió al discurso de la gobernadora en la apertura de las sesiones legislativas.

"Ella habla de una realidad que no es la que vemos en la provincia ni la que viven los vecinos”, sentenció y continuó: “La Gobernadora hablo de que se está saliendo de la crisis; yo no veo que esto sea así; hablo de logros en Salud, logros que no se ven porque la salud presenta una realidad que es tremenda, con falta de profesionales, con servicios que no se prestan y sin poder garantizar los medicamentos a los vecinos”.





(ADELANTO)