En el SAMIC El Calafate se cobra a todos los extranjeros

El Interventor del centro de Alta Complejidad, Gastón Ortíz Maldonado, apoyó totalmente la idea de establecer un principio de reciprocidad en la prestación del servicio de salud a ciudadanos de otros países no residentes en la Argentina. En declaraciones a FM Dimensión reveló que en el SAMIC se implementó el cobro a todos los extranjeros, salvo en aquellos casos de emergencias. También indicó que bajó el porcentaje de chilenos que se atienden en este hospital.

El interventor del hospital SAMIC de El Calafate, Gastón Ortiz Maldonado, se mostró totalmente de acuerdo al proyecto de ley que impulsa un diputado nacional de la UCR, para que exista un trato de reciprocidad entre la Argentina y otros países en los que respecta a servicios de Salud y de Educación.





“Es poner de una vez por todas en justicia los derechos que tienen lo demás en nuestro país con relación a los derechos que tenemos los argentinos en otro país”, dijo el interventor en declaraciones a FM Dimensión.





El Calafate, además de ser una ciudad cercana a la frontera con Chile, se caracteriza por recibir mucho turismo extranjero de diferentes países del mundo. Consultado sobre la política que tiene el Centro de Alta Complejidad, Ortiz Maldonado expresó que “hoy se cobra a todos los extranjeros. Por supuesto que no se cobra la emergencia- aclaró- estamos hablando de tratamientos o prácticas médicas derivadas de la emergencia”.





El funcionario explicó que se están cobrando según el Nomenclador Nacional de Prestaciones Médicas. La atención por guardia tiene un costo de 500 pesos, pero en la atención de especialidades el precio se incrementa, según la prestación que se brinde.





Hasta hace algunos años se atendían a muchos ciudadanos chilenos en el hospital de El Calafate, que venían a hacer consultas periódicas, tratamientos, estudios de imágenes e incluso dar a luz.





Ahora disminuyó esa cantidad. Tal vez sea porque el Hospital de Punta Arenas haya adquirido mayor equipamiento, según estimó Ortiz Maldonado.





“No llega al 10 por ciento las atenciones que brinda el SAMIC corresponde a ciudadanos extranjeros que vienen a hacerse un estudio. Todos los ciudadanos chilenos que vienen a hacerse un estudio complejo, o una interconsulta, pagan antes de entrar a la sala”, detalló en el programa Radio Activa.









Sobre el cobro a extranjeros, el Interventor dijo que “desde hace 6 o 7 meses estamos muy rigurosos en eso. Lo estamos haciendo a cara de perro, para utilizar un término muy criollo. Porque veíamos que estamos brindando una prestación a ciudadanos de un país y no tenemos el mismo trato del otro lado”.





Afirmó que en caso de que Chile y Argentina lleguen a un acuerdo de Reciprocidad que incluya la prestación gratuita en el servicio de Salud, no habrá problemas de no cobrar. Pero esto no ocurre por ahora. Ortiz Maldonado detalló que hay muchos casos de argentinos, e inclusive vecinos de El Calafate que en Chile “no los atienden, y si lo hacen les cobran muchísimo, y no los dejan salir si no pagan”.