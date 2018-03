Al ser velado en el municipio

Cientos de vecinos honraron al diputado y ex intendente

Varias decenas de autos esperaron por el ingreso a la ciudad de los restos de Héctor Roquel. La caravana los acompañó hasta el Palacio Municipal, donde familiares, vecinos y el arco político local lo homenajearon. Tanto la comuna como el Gobierno Provincial decretaron dos días de duelo por el fallecimiento.

El vuelo que trasladó los restos de Héctor Roquel llegó cerca de las 15 de ayer proveniente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el diputado nacional había fallecido el martes tras batallar largo tiempo contra un tumor cerebral.

Desde la villa turística, el cuerpo de “Pirincho” viajó a Río Gallegos en compañía de su esposa y de los legisladores Roxana Reyes y Eduardo Costa.

En la capital santacruceña aguardaban decenas de autos que escoltaron en caravana al vehículo funerario hasta el Palacio Municipal. Allí, un gran número de vecinos hacía vigilia en la puerta de la comuna para ingresar luego al velatorio y poder despedirse de Roquel.

"Falleció don 'Pirincho'", contó que le avisaron María Cárdenas, una de las señoras que esperaba para despedirse del legislador y que, casualmente, trabaja hace más de 10 años en su casa. "El siempre me decía que yo era como de la familia", expresó y recordó que "era un hombre buenísimo. Me buscaba cuando había paro de colectivos, siempre preocupado. Me ha caído como un balde de agua helada", agregó.





Duelo

En ese marco, tanto el municipio como el Gobierno Provincial decretaron duelo por dos días “con motivo del fallecimiento del diputado nacional por la provincia de Santa Cruz, Héctor ‘Pirincho’ Roquel”. También hoy habrá asueto municipal.

Además, el Ejecutivo provincial ordenó que "las banderas nacional y provincial permanezcan a media asta en todas las reparticiones dependientes de la administración pública central, entes autárquicos, descentralizados, sociedades del Estado y sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria".





“Un lugar que lo identifica”

Así lo aseguró el intendente interino de Río Gallegos, Fabián Leguizamón, al contar al móvil de LU12 Radio Río Gallegos las razones por las que se decidió velar los restos de “Pirincho” en el municipio. “Este es un lugar donde él hizo muchas cosas y todo lo que hizo lo hizo desde un sentido de respeto y con la fuerte convicción de que lo hacía desde su convencimiento de que estaba bien”.