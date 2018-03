Caleta Olivia

"Nos dijeron que hasta que no les llevemos una rata muerta, no nos van a creer"

La declaración es de Marcela Constancio, madre de un alumno que concurre a la Escuela Especial 13. Los padres critican el "poco accionar" de las autoridades de Educación y "la falta de responsabilidad".

En la mañana de hoy y mediante una comunicación que tuvo lugar en el programa La Mañana del Sur, que se emite por FM Radio San Jorge, Marcela Constancio, madre de uno de los niños que acuden a la Escuela Especial 13, indicó porqué no están enviando a sus hijos a clases, y detalló que todo se debe a que hay "presencia de ratas" y que "nadie hace nada".

Asimismo, denunció que "nadie quiere hacerse cargo del problema" y dejó entrever que la fumigación "sólo" la podría hacer una la responsable de Mantenimiento de Escuelas, Silvana Aybar. "Ella dijo que hace la desinfección, porque parece que tienen un curro aparte", denunció Constancio.

Según expresó, esta situación viene de hace mucho tiempo, y de hecho se han tenido que suspender las clases porque descubrieron que había pruebas de presencia de ratas.

"Muchos padres por propia decisión, dejamos de enviar a los chicos a la escuela, porque no estaban las garantías, porque además hay mucho trámite burocrático que les lleva a los directivos, al menos es lo que nos manifiestan, por toda la cantidad de notas que no se responden efectivamente con las soluciones: Entonces los padres tuvimos una reunión y decidimos manifestarnos y hacer visible para el resto de la comunidad la situación por la que atraviesa la Escuela Especial. Lo mas urgente que vemos, más allá que podrían (los medios) pegarse una vuelta por la escuela y ver que no tienen matafuegos, la traffic que traslada el alumnado hace mucho tiempo que no funciona, lo más importante es el tema de las ratas, hay muchas ratas. Ratas muertas, mucha cantidad de bosta de lauchas que encontraron en los armarios. Calculá que acá los chicos almuerzan, desayunan y meriendan, porque tenés tres turnos y es grave la situación. Y más grave nos parece que desde los entes públicos no se toman cartas en el asunto. Es más, ayer vino la señora Silvana Aybar a querer fumigar, entonces nos vemos en la obligación de preguntarle, cuál su capacidad para hacer el trabajo, qué garantías nos da ella del trabajo que se va a hacer, porque me imagino que como todo, hay un protocolo para hacerlo, que te dicen qué van a usar, porque es un seguimiento que hacen, no es que vienen tiran algo y se van, y listo", aseveró Constancio.

Asimismo, criticó que tiempo atrás colocaron cebos en la escuela y quienes lo hicieron actuaron en medio de las clases, por lo que varios niños resultaron con afecciones en nariz y garganta. Dijo que lo mencionaron a integrantes de la Supervisión de Escuelas, con quienes se tuvo una reunión, pero al parecer desconocían la situación y se "anoticiaron" con los padres que fueron a hablar.

"El químico puede perjudicar a los chicos, y les puede ocasionar problemas mayores a su salud.