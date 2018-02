Paritaria central

Gobierno mejoró la oferta a los gremios estatales

Subió a $ 2.000 la suma fija no remunerativa y propuso mejorar el valor de la asignación por hijo en un 100% para la ex 591. Los gremios bajarán la propuesta a las asambleas y volverán a reunirse mañana jueves.

Luego de la primera oferta de una suma no remunerativa de $ 1.500 que fue rechazada de plano por los tres gremios que integran la paritaria central, ayer el gobierno elevó el monto, aunque no cambió la modalidad de pago, ya que seguirá siendo una suma fija no remunerativa, pero de $ 2.000.

Por eso “y ante el pedido de todos los gremios no sólo en esta paritaria, sino en otras”, se propuso una suba en el monto de la asignación por hijo. Así lo informó la ministra secretaria general de Gobierno, Claudia Martínez, a Windata.

El incremento en el salario familiar será del 100% para el caso de los trabajadores comprendidos en la ex 591 desde la categoría 10 a la 24, y para las leyes de Salud, la suba de la asignación por hijo sería del 70% para quienes ganen hasta $ 24.000 y sin cambios para los que superen esa cifra.

Otra propuesta tiene que ver con el ítem de título secundario, que hoy se paga diferenciado de acuerdo a la cantidad de años de estudio. “Como una forma de reconocer e incentivar a los trabajadores que hacen el esfuerzo de culminar sus estudios, propusimos unificar el monto que se paga por título secundario en un solo (el más elevado)”, manifestó.

Sobre la reacción de los gremios, Martínez dijo que “no la rechazaron, dijeron que debían bajarla a las asambleas”, por lo que se volverán a reunir el jueves en horario y lugar a confirmar.

La funcionaria aclaró que “es un esfuerzo muy importante que hace el gobierno de la provincia, inyectando los recursos en los que menos tienen”, afirmó, destacando que “la gobernadora nos instruyó a que, sosteniendo el empleo, no despidiendo a nadie, aquellos recursos que se puedan asignar se asignen a los que menos ganan y así acortar la brecha que existe entre los mismos trabajadores de la provincia en las islas salariales que se han formado años anteriores”, remarcó Martínez.





Marcha

Previamente a la paritaria y a modo de acompañamiento, el gremio de ATE se movilizó en el marco de un paro provincial. En Caleta Olivia, un centenar de trabajadores del Hospital Zonal y auxiliares de escuelas se movilizó por las calles céntricas de esa ciudad, para exteriorizar su rechazo a los 1.500 pesos no remunerativos que ofreciera el gobierno como incremento salarial.

Los manifestantes, encabezados por el secretario general de la filial local, Carlos Garzón, indicaron que esperaban una mejora en la oferta (lo que sucedió), indicando que el gremio llevará a cabo hoy asambleas en todas las localidades para analizarla.