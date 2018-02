Policía Federal

Por un requerimiento de AFIP, se allanó la Caja de Previsión

Varias horas después de iniciado el operativo, se vio un móvil policial en la puerta de la CPS.

Con mucha reserva, el área Informática de la delegación local de la Policía Federal Argentina, junto a integrantes de la Regional Comodoro Rivadavia de AFIP, realizó un operativo en la Caja de Previsión Social en su sede central, en San Martín 1062.

El mismo comenzó alrededor de las 10 de la mañana y culminó pasada las 20 horas. Habría sido por pedido del fiscal federal general Gonzalo Miranda, del Juzgado Federal de Río Gallegos, en el marco de una causa que se tramita en esos estrados por supuesto incumplimiento de pago en las obligaciones fiscales del organismo provincial hacia el nacional, en relación a las retenciones por el impuesto a las Ganancias que deben tributar los pasivos provinciales.

En el lugar se hizo presente el fiscal de Estado, Fernando Tanarro, pero pese a su investidura no le permitieron el acceso, ni le brindaron mayores precisiones.

Cuando se retiraba del lugar, en diálogo con el móvil de LU12 Radio Río Gallegos, señalaba que “no pude saber nada, porque la realidad es que no me dejaron entrar por disposición del juez federal” y suponía que “en el transcurso de mañana o pasado podré tomar conocimiento de la causa para saber de qué se trata”.

Primero tendremos que tomar conocimiento de qué se trata, no es habitual que no me permitan ingresar, pero bueno, estaba un poco nervioso el personal policial”, señaló Tanarro.

Sobre los pocos datos que trascendieron de fuentes ligadas a la causa, aparentemente se buscaría documentación relacionada al pago de haberes de los jubilados y la retención que se aplica por el impuesto a las Ganancias de Cuarta Categoría y su posterior rendición al organismo recaudador nacional.