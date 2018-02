Despenalización del aborto

Rechazaron desde MUMALA la caída del tratamiento legislativo

Desde ese sector se rechazó la posibilidad de seguir frenando este debate. La Mesa de Mujeres difundió las actividades por el Día de la Mujer, que incluirán una marcha por las calles de Río Gallegos y una asamblea abierta.

Claudia Barrientos durante una marcha en Pico Truncado. (Foto canal 5VN)

Claudia Barrientos de MUMALA (Mujeres de la Matria Latino Americana) lamentó este martes la noticia que daba cuenta de la caída del tratamiento especial de la ley sobre despenalización del aborto en el Congreso.

En declaraciones formuladas por LU12 Radio Río Gallegos, consideró que “se sigue retrasando un tema tan importante y que sostenemos que en este momento está siendo discutido por toda la sociedad”.

Barrientos consideró que existe “un consenso importante en el país para que se avance en esta ley que garantice además la interrupción voluntaria del embarazo”.

Más adelante manifestó que seguir con este retraso en el debate “es seguir negando el derecho que tenemos las mujeres sobre nuestro cuerpo”.

Barrientos dijo que el tema “ya viene retrasado desde la gestión anterior y forma parte de la violencia que las mujeres venimos sufriendo desde hace décadas”.

Con respecto a las consignas con que se mueve el movimiento organizado de mujeres, recordó que los puntos son claros: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir no significa que llamamos a abortar a todo el mundo, sino manejarnos con estas tres consignas para que podamos avanzar como mujeres y sociedad”.





Agenda del mes

La Mesa de Mujeres de Río Gallegos difundió esta semana el cronograma de actividades que concluirán el próximo 8 de marzo, cuando se celebre el Día Internacional de la Mujer.

El Día Internacional de Mujer es un día de lucha, de conmemoración de las mujeres que dieron su vida por mejorar las condiciones laborales del género y hoy aún debemos enfrentar políticas de ajuste que se reflejan en la precarización laboral, de salud y de violencia desde todos los ámbitos, consideran como consigna.

Las organizaciones políticas que organizan la convocatoria son: MST, Partido Obrero, Nuevo MAS, Colectivo Río Vida y Mujeres de ATE.

La agenda difundida es la siguiente:

- Miércoles 28 de febrero - 19 hs. local del MST, Mariano Moreno 547: “De las calles al Congreso. La lucha por el aborto” (MST).

- Viernes 2 de marzo - 18 hs. local del Partido Obrero, Urquiza 166: Charla Reforma laboral (PO) y cine debate con “Las sufragistas” (Nuevo MAS).

- Sábado 3 de marzo - 16:30 hs. - sede ATE, Errázuriz 413: cine debate “Berta vive” (Colectivo Río Vida).

- Sábado 3 de marzo - 18:30 hs. Asamblea Abierta construcción del documento único en Acampe YCRT - El Cano esquina Pellegrini.

- Martes 6 de marzo 11:00 hs. Conferencia de Prensa en sede de Judiciales, Ramón y Cajal 257.

- Jueves 8 de marzo - En horario a confirmar: acto, intervención artística y marcha. De acuerdo al comunicado, las convocantes se concentrarán en Avda. Kirchner y San Martín. El recorrido incluye: Tribunal Superior de Justicia, Comisaría de la Mujer y Casa de Gobierno.

La Mesa de Mujeres pidió de manera simbólica usar un pañuelo a todos aquellos que asistan a la marcha y además a quienes no puedan realizar el paro por diferentes motivos.