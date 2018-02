Newcom

Cuenta regresiva para la 1ra fecha de la Liga Patagónica

Con 18 equipos confirmados entre categorías +50, +60 y +70, este viernes comenzarán los partidos por la 1ra fecha de la Liga Patagónica de Newcom. El certamen se extenderá durante tres días en el gimnasio Mirta Rearte. En diálogo con LOA, los jugadores Ramón Guzmán y Julio Brandan destacaron los lazos que se generan y la consolidación que está teniendo el deporte.

Este fin de semana, Ankatú será anfitrión de la 1ra fecha de la Liga. (Foto: Mirta Velásquez)

Este fin de semana en Caleta Olivia comenzará a disputarse la Liga Patagónica de Newcom. En su primera fecha, esta nueva propuesta se desarrollará en el gimnasio Mirta Rearte desde el viernes hasta el domingo.

El certamen será auspiciado por la Municipalidad de Caleta Olivia, organizado por Ankatú y fiscalizado por la Secretaría Provincial de Newcom de la Federación Santacruceña de Voleibol.

Con este motivo, el viernes pasado, Beatriz Justiniano, Matías Fleitas, Paula Brandan y Ramón Guzmán se reunieron con el secretario de Deporte, ‘Fito’ Marcilla y el director de Deportes Comunitarios. Desde Deportes de provincia tuvieron el visto bueno de brindar colaboración.

En la primera fecha participarán los equipos de Menores Ankatú Azul, Ankatú naranja, Los Pioneros, Puerto Santa Cruz, TUMA de Comodoro y AEC de Viedma.

En tanto que en Mayores lo harán Ankatú Blanco, Ankatú Azul, Coirón, Los Pioneros, Puerto Santa Cruz, TUMA, Newen de Comodoro, Energía y Paciencia Trelew, Bariloche y AEC de Viedma.

Por último, en Promocional (Mayores de 70) se medirán Ankatú y Energía y Paciencia de Trelew.





En proceso de consolidación

Recientemente, los newcomeros tuvieron actividad en Río Gallegos cuando se realizó la 1ra Edición del Patagónico de Newcom Beach en las canchas del Atlético Boxing Club.

Al respecto, Ramón Guzmán, que fue el capitán del equipo de +60 años, comentó a La Opinión Austral: “Tenemos una experiencia en Caleta en cancha de arena jugando con seis jugadores, con cuatro y en esta medida de cancha es la primera vez, muy agradecido a ‘Pato’ que ha sido uno de los responsables principales de la organización a través del Boxing y también a la Municipalidad de Caleta Olivia, somos escuela municipal y nos han brindado todo para que podamos llegar a Río Gallegos. Con los logros estamos más que satisfechos, por ser la primera vez que hacemos este tipo de torneos y si bien empezamos con un poco de nerviosismo, en el transcurso de los partidos hemos recuperado la confianza, de tal manera que hemos llegado a obtener el primer puesto”.

Guzmán destacó la consolidación de la disciplina: “Tal es así que desde el año pasado hemos integrado una Secretaría de la Federación Argentina de Vóley y hay una Secretaría de Newcom de la cual Beatriz Justiniano era la delegada regional y yo uno de los árbitros de la zona sur de la Secretaría Arbitral. También se ha formado en la provincia de Santa Cruz la primera Secretaría Arbitral de Newcom”.

En este contexto, destacó el intercambio: “Hemos generado hasta incluso lazos internacionales, se ha compartido con gente de Brasil en uno de los torneos, se han intercambiado experiencias en unas jornadas muy especiales para decir que el deporte está creciendo. También se invita a todos los que quieran participar a partir de los 40 años porque se va a empezar a formar una categoría de 40 en adelante, una de 50 y más de 60 también, algunos jovatos, como digo yo, tenemos pilas para seguir jugando, entonces van a ser bienvenidos también”.

Por su parte, Julio Brandan, quien fue elegido como mejor jugador de la categoría +50 del Patagónico Beach, coincidió al decir: “Lo que prevalece es la amistad, hay mucha gente grande, ahora con el tema de las redes sociales están más comunicados, más allá de la distancias, esto creo que es parte de la vida, compartir con la familia y las amistades. Lo que más me llamó la atención es ver la categoría de 60 que participa, tiene un lugar, se siente como volver a nacer, me emociona ver cómo la gente adulta se divierte, más allá del resultado”.

“Chivo” es de Cañadón Seco, se sumó a Ankatú para poder participar y sobre su inicio en la actividad, contó: “Todavía no hace un año, fui a jugar con mis compañeros de la Escuela Industrial, somos amigos y me integré, hacía distintas actividades, jugaba al fútbol, pádel, pero lo veía de otra forma a esto, me ganó la amistad y acá estamos. En Cañadón se está armando, justamente a cargo de ese grupo está mi hija, ellos tienen una parte social, lo único que faltaría es que se le haga un espacio, que tenga un espacio la gente adulta y no como yo que me tuve que ir a 10 kilómetros”.

Luego de la 1ra fecha de la Liga Patagónica, a fin de mes los Ankatú viajarán a Federación, Entre Ríos, para disputar un Torneo Nacional en Mayores y Menores.